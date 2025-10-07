Vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn, nước lũ cuồn cuộn đổ xuống hạ du: Thông tin mới nhất

(VTC News) -

Do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo), trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Theo đó, vào hồi 13h30 ngày 7/10/2025, tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn xảy ra sự cố vỡ đập đất.

Ngay trong chiều 7/10, đoàn công tác của Bộ Công Thương do ông Phạm Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn.

Qua công tác kiểm tra, vị trí đập bị vỡ chiều dài 4-5m, sâu 3-4m từ lúc 13h30 đến 19h ngày 7/10 vẫn giữ được ổn định. Hiện tại, thời tiết hết mưa và nước hồ đang rút.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đến kiểm tra tại hiện trường vị trí vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Cục ATMT).

Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã chỉ đạo chủ đầu tư thuỷ điện Bắc Khê 1 tổ chức triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, vỡ đập đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đặc biệt là làm tốt công tác cảnh báo cho người dân hạ du và phối hợp với chính quyền địa phương sơ tán người và tài sản của Nhân dân vùng có nguy cơ bị ngập lụt.

Đoàn đề nghị Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp chặt chẽ với cấp chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong phương án ứng phó tình huống khẩn cấp.

Đoàn công tác chỉ đạo chủ đầu tư bố trí ngay lãnh đạo đến hiện trường để trực tiếp chỉ huy công tác ứng phó, huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó sự cố vỡ đập, hạn chế tối đa thiệt hại cho công trình và vùng hạ du.

Theo đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, công trình thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hồ chứa 4,8 triệu m3; đập gồm đập dâng là đập đất, đập tràn là đập bê tông với hình thức tràn tự do. Chiều dài đập đất là 107m, phần đập tràn tự do là 260m; chiều cao đập lớn nhất là 26,5 m; công suất lắp máy 2,4 MW.

Lúc 13h30, Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 xảy ra sự cố vỡ mảng tường bao ngăn đập đất có chiều dài khoảng 4-5m, chiều sâu khoảng 3-4 m. Do thời tiết mưa lớn trong đêm ngày 6/10 trên lưu vực mưa nhiều, lưu lượng về lên đến 1.572 m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ 1 mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng. Nhà máy bị ngập nước, không có thiệt hại về người, 1 máy đo đếm bị hỏng.

Đập thuỷ điện Bắc Khê 1(Lạng Sơn) bị vỡ. (Ảnh: Cục ATMT).

Thông tin thêm về hướng triển khai xử lý, đại diện Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, Nhà máy đã thông báo cho chính quyền xã Tân Tiến, xã Tràng Định, xã Thất Khê để thông báo cho dân di chuyển tài sản và đến chỗ cao đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, Nhà máy đã liên hệ với đơn vị điện lực cắt điện để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thành lập đoàn công tác đến hiện trường để nắm bắt tình hình, thông tin và chỉ đạo kịp thời.

Ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 gồm 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực. Tổng số hộ dân của 3 thôn trên là 196 hộ với 779 nhân khẩu. Trong đó các hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập thuỷ điện Bắc Khê 1 là 23 hộ với 101 nhân khẩu. Hiện nay, chính quyền đã di dời Nhân dân đến nơi an toàn.

Đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện

Để chủ động ứng phó mưa, lũ lớn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Công điện số 7713 về việc tập trung ứng phó mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét do hoàn lưu báo số 11.

Công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai và các Chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành đập, hồ chứa thủy điện tập trung tối đa nguồn lực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh; chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn dân cư để sẵn sàng triển khai khi xảy ra những tình huống xấu nhất, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu tập trung chỉ đạo các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, vận hành công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh tổ chức vận hành và triển khai phương án đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa thủy điện, đặc biệt trong các tình huống bất thường, tình huống khẩn cấp theo đúng quy trình vận hành đơn hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đồng thời, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương thành lập ngay các đoàn kiểm tra, giám sát tình hình vận hành hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh, nhất là các hồ chứa thuỷ điện nhỏ (Nậm Cắt, Tà Làng, Khuổi Thuốc, Nà Lòa, Nà Tẩu, Tiên Thành, Thoong Cót 2, Pác Cáp, Thượng Ân) để kịp thời chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và hạ du.

UBND tỉnh Lạng Sơn cần chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn khẩn trương kiểm tra ngay sự cố vỡ đập tại Thuỷ điện Bắc Khê 1; chỉ đạo Thuỷ điện Bắc Khê 1 và các đơn vị chức năng tại địa phương triển khai ngay phương án ứng phó tình huống khẩn cấp, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân phía hạ du.