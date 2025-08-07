Vở cải lương tái hiện thời hoạt động cách mạng sôi nổi của Bác Hồ

(VTC News) -

Sau thành công vang dội của phần 1 Nợ nước non với hơn 100 suất diễn trong và ngoài nước, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam tiếp tục giới thiệu phần 3 của bộ sử thi nghệ thuật Nước non vạn dặm - mang tên Từ Việt Bắc về Hà Nội. Vở diễn sẽ ra mắt tại Nhà hát Lớn Hà Nội trong hai đêm 11 và 12/8.

Tác giả kịch bản, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ.

Vở diễn do PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ viết kịch bản, TS.NSND Triệu Trung Kiên đạo diễn. Theo chia sẻ của ê-kíp sáng tạo, điểm đặc biệt của tác phẩm là khắc họa Bác Hồ với những phẩm chất vĩ đại nhưng đời thường, gần gũi.

“Hình tượng Hồ Chí Minh luôn chan chứa lòng yêu nước, thương dân vô bờ với tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc chân thành, sâu sắc.Những tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, phong cách đó được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhiều khi lặng lẽ, khiêm nhường, được Người thể hiện qua các bài thơ của “Ngục trung nhật ký”, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Vở diễn tập trung vào khoảng thời gian từ 1941–1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh hoạt động ở các vùng Việt Bắc như Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, xây dựng cơ sở cách mạng, lập Mặt trận Việt Minh, đào tạo cán bộ, kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang, liên lạc với các tổ chức quốc tế và vượt qua những năm tháng tù đày tại Trung Quốc.

Đạo diễn Triệu Trung Kiên cho biết: “Thử thách lớn nhất là phải thực hiện trong khoảng thời gian hiện thực 5 năm, ở không gian rộng lớn với số lượng nhân vật, sự kiện đồ sộ, nhiều mối quan hệ có mặt phức tạp, để làm sao kể câu chuyện lịch sử hấp dẫn, sinh động, thuyết phục".

Một điểm mới đáng chú ý là vai Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong vở diễn không chỉ thoại mà còn ca. Theo đạo diễn, chính điều này mà hình tượng Bác Hồ trên sân khấu trở nên gần gũi hơn với công chúng, như chính cách Người sống giữa nhân dân, với những trăn trở, yêu thương và khát vọng rất đời.

Tuy nhiên, điều đó khiến việc chọn diễn viên vào vai Bác Hồ trở thành thử thách lớn nhất của toàn vở diễn. Sau quá trình lựa chọn kỹ lưỡng, nghệ sĩ Văn Thuận được giao vai chính xuyên suốt. Anh chia sẻ: “Lúc đầu tôi rất lo lắng, thậm chí nhiều đêm mất ngủ… nhưng được sự động viên, khích lệ của đạo diễn và anh chị em đồng nghiệp, dần dần tôi đã tự tin, quyết tâm để hoàn thành tốt vai diễn”.

Thông qua tác phẩm, người xem có thêm những bất ngờ thú vị khi biết thêm về những hoạt động phong phú, tầm nhìn chiến lược, sắc sảo của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi Người hoạt động ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên; những chuyến qua lại biên giới Việt - Trung như con thoi của Người để móc nối liên lạc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nắm tình hình của chính phủ Quốc dân; việc Người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt và giam giữ hơn một năm, đày ải qua hàng chục nhà lao lớn nhỏ.