Zalo đổi 'chiến thuật', xác thực tài khoản bằng gương mặt và giọng nói

(VTC News) -

Zalo đã thay đổi phương thức định danh tài khoản, trong đó yêu cầu người dùng cung cấp ảnh gương mặt và giọng nói thay vì cung cấp hình ảnh CCCD như trước đây.

Việc xác thực tài khoản Zalo là một bước quan trọng để xác minh danh tính người dùng, cho phép họ truy cập đầy đủ vào các tính năng của ứng dụng nhắn tin này.

Màn hình ứng dụng Zalo yêu cầu các bước định danh tài khoản mới. (Ảnh: MH)

Quá trình xác thực giúp người dùng dễ dàng phục hồi tài khoản khi bị xâm phạm, tạo ra các nhóm trò chuyện lớn với tối đa 1.000 thành viên, sử dụng một số dịch vụ đặc thù như quảng cáo qua tin nhắn cho tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp và tích hợp với các dịch vụ của Zalo Official Account.

Để xác thực tài khoản, người dùng vào phần biểu tượng Cá nhân, chọn mục Tài khoản và bảo mật. Sau đó chọn mục Kiểm tra bảo mật.

Ở mục Định danh tài khoản, người dùng chọn Xác thực gương mặt và giọng nói qua cuộc gọi.

Việc thay đổi cách thức xác thực tài khoản này của Zalo được cho là nhằm tuân thủ quy định của Luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Cụ thể, Điều 29 của Luật này quy định rằng các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ truyền thông trực tuyến không được phép yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh hoặc video chứa toàn bộ hoặc một phần giấy tờ tùy thân (như CCCD, CMND, hộ chiếu,…) để xác thực tài khoản.

Trong khi đó, Facebook hiện vẫn chưa có sự thay đổi nào trong chính sách xác thực danh tính, vẫn tiếp tục yêu cầu người dùng cung cấp các loại giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, giấy phép lái xe, CCCD hoặc giấy kết hôn.

Về phần Zalo, nền tảng này không còn xuất hiện trong danh sách các ứng dụng miễn phí hàng đầu trên Google Play Store (cửa hàng ứng dụng của Android). Trên cửa hàng App Store, Zalo tụt xuống vị trí thứ 40 trong bảng xếp hạng ứng dụng miễn phí.

Việc Zalo rơi khỏi top đầu các ứng dụng nhắn tin tại Việt Nam xuất phát từ khi nền tảng này đang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay và phản đối mạnh mẽ do việc cập nhật các điều khoản sử dụng mới, trong đó yêu cầu người dùng chấp nhận toàn bộ điều khoản, bao gồm cả nội dung liên quan đến việc xử lý và chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu không đồng ý, tài khoản có thể bị xóa sau 45 ngày.