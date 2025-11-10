Chứng khoán tuần này có còn giảm?

(VTC News) -

Phiên giao dịch kết tuần trước, chỉ số VN-Index giảm mạnh 40,55 điểm và đứng ở mức 1.599 điểm, mất mốc 1.600. Với kết quả này thì hầu hết nỗ lực hồi phục của các phiên trước đó đã bị xóa bỏ, cho thấy bên bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

Với diễn biến này, chuyên gia từ Chứng khoán Asean dự báo quán tính điều chỉnh có thể tiếp diễn với các ngưỡng hỗ trợ 1.580 - 1.550 điểm.

Vì thế, với giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại nhịp điều chỉnh, ưu tiên các cổ phiếu có câu chuyện hỗ trợ ngắn hạn (sóng IPO, xu hướng phát triển các lĩnh vực mới như AI, tài sản mã hóa...).

Trong khi đó, nhà đầu tư mua và nắm giữ dài hạn nên tăng tỷ trọng trong tuần này, ưu tiên quan sát nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong giai đoạn 2025 - 2026.

Chứng khoán tuần này dự báo tiếp tục giảm.

Tương tự, nhận định về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần tới, chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán (CTCK) Pinetree cũng cho rằng trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh để tìm lại điểm cân bằng. Áp lực có khả năng vẫn sẽ đến từ các cổ phiếu trụ. Dù vậy, nhóm cổ phiếu Mid-cap (vốn hóa vừa) đang cho thấy dấu hiệu tích cực hơn, thậm chí có khả năng tạo đáy ngắn hạn.

Nhiều khả năng trong tuần tới, thị trường chứng khoán sẽ còn một nhịp rung lắc mạnh để rũ bỏ lượng hàng yếu, qua đó kích hoạt dòng tiền đang chờ đợi bên ngoài. Điều kiện cần là lực cầu quay trở lại, khi đó thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật. Ngược lại, nếu dòng tiền vẫn thận trọng, áp lực bán có thể lan sang cả những nhóm cổ phiếu khỏe, khiến chỉ số lùi sâu hơn về vùng 1.500 - 1.520 điểm.

Công ty chứng khoán AIS lại bày tỏ sự e ngại về thanh khoản toàn thị trường còn khá thấp. Ngưỡng hỗ trợ tiếp theo được dự báo sẽ là quanh vùng 1.550 điểm.

Theo các chuyên gia nhà đầu tư vẫn nên tận dụng những phiên hồi phục kỹ thuật để cơ cấu, tiếp tục bán ra các cổ phiếu có tín hiệu suy yếu, qua đó đưa tỷ trọng danh mục về mức an toàn. Chỉ nắm giữ “có chọn lọc” những cổ phiếu có tiềm năng. Không vội mua đuổi trong nhịp hồi kỹ thuật nếu có.

Còn Công ty chứng khoán Asean cho rằng, vận động của thị trường chịu ảnh hưởng bởi áp lực bán ròng của khối ngoại cũng như tâm lý thận trọng trong ngắn hạn của dòng tiền (thể hiện qua quy mô thanh khoản). Nhịp biến động hiện tại đang mở ra cơ hội mua mới dành cho nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư trung hạn.

Theo nhóm phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) với việc VN-Index để mất vùng hỗ trợ 1.600 - 1.620 điểm, thị trường có thể sẽ chuyển sang điều chỉnh tích lũy và lui về kiểm định vùng đỉnh cũ được thiết lập năm 2022 tương ứng vùng 1.500 - 1.536 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro cho các vị thế ngắn hạn, có thể xem xét bán trading nếu giá cổ phiếu có các thời điểm tăng mạnh trong phiên.

Dự báo về những ngành nghề tiềm năng, Chứng khoán BIDV (BSC) đã điểm tên nhóm vật liệu, tiện ích, công nghệ thông tin, bất động sản, bán lẻ, thủy sản, khu công nghiệp, ngân hàng và dịch vụ tài chính.

Nhóm chứng khoán cũng được kỳ vọng tăng trưởng nhờ thanh khoản thị trường cải thiện, mặt bằng lãi suất ở mức thấp, triển vọng tăng trưởng nhanh của nền kinh tế cải thiện lợi nhuận chung toàn ngành. Đồng thời, việc nâng hạng thị trường và sự góp mặt của một số công ty chứng khoán mới niêm yết với nền định giá cao hơn giúp tái định giá các công ty chứng khoán đầu ngành.

Trong khi đó nhóm ngân hàng hưởng lợi từ việc tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ mục tiêu GDP 2 con số. Mặt bằng lãi suất dự kiến sẽ gia tăng rõ ràng hơn trước những áp lực về tỷ giá và lạm phát, từ đó tạo cơ sở để các ngân hàng tăng lại lãi suất cho vay sau thời gian dài kìm nén.