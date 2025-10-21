VN-Index quay đầu tăng 27 điểm

(VTC News) -

Sau phiên sáng đầy biến động, thị trường chứng khoán đảo ngược tình thế trong phiên chiều khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt hồi phục.

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 27 điểm (1,65%) lên 1.663,43 điểm, VN30-Index tăng 45,04 điểm (2,41%) đạt 1.915,90 điểm. HNX-Index tăng 1,63 điểm (0,62%) đạt 264,65 điểm. UPCoM-Index giảm 0,85 điểm (0,77%) xuống 109,46 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 52.000 tỷ đồng, trong đó HoSE chiếm gần 48.000 tỷ đồng. Trên sàn HoSE, sắc xanh chiếm ưu thế với 213 mã tăng, 133 mã giảm.

Rổ VN30 ghi nhận tín hiệu tích cực khi mã tăng áp đảo là 26 và chỉ có 4 mã giảm. FPT là tâm điểm khi tăng trần lên 93.000 đồng/cổ phiếu. HDB cũng tăng trần lên 32.3500 đồng/cổ phiếu. Hai mã này đều trắng bên bán.

Trong phiên hôm nay, các nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường gồm có: VIC tăng 4,36%, FPT tăng 6,9%, HDB tăng 6,94%, LPB tăng 3,16%, VHM tăng 2,69%. Ngược lại, một số cổ phiếu gây áp lực cho thị trường như MSN giảm 4,76%, VIX giảm 2,94%, NLV giảm 6,8%, VND giảm 4,1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa trái chiều. Các cổ phiếu tăng là SHB, VPB, MBB, ACB, VIB trong khi TCB, EIB, VCB, ABB quay đầu giảm.

Trước đó, trong phiên sáng, VN-Index giảm 5,96 điểm (0,36%) xuống 1.630,47 điểm, HNX-Index giảm 2,17 điểm (0,83%) về 260,85 điểm, trong khi UPCoM-Index lùi 1,7 điểm (1,54%) còn 108,61 điểm. Sáng nay, áp lực vẫn gia tăng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Chứng khoán phục hồi sau phiên giảm kỷ lục. (Ảnh minh họa).

Như vậy, thị trường phần nào phục hồi sau phiên giảm kỷ lục vào hôm qua (20/10) nhờ các yếu tố kinh tế trong nước khá tích cực, GDP tăng trưởng ổn định, loạt doanh nghiệp đón nhận kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý III.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) dự báo, thị trường sẽ sớm tìm thấy điểm cân bằng trong vài phiên tới và tiếp tục phản ánh triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp, tương tự các giai đoạn tháng 6 và tháng 8 vừa qua. VN-Index có thể dao động trong vùng 1.489 - 1.758 điểm trong thời gian tới.

Đây là thời điểm nhà đầu tư nên bình tĩnh quan sát, không cần bán tháo. Với tầm nhìn trung hạn, nhịp điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội mua vào ở vùng giá hấp dẫn hơn.

Theo Chứng khoán SHS, trong những phiên tới, có thể lực cầu ngắn hạn sẽ gia tăng nếu VN-Index tiếp tục giảm điểm kiểm tra lại quanh vùng giá 1.570 - 1.600 điểm. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Chứng khoán ACB khuyến nghị thị trường sẽ có diễn biến cân bằng do lực cầu bắt đáy nhưng nhìn chung nhà đầu tư cần tập trung việc quản trị rủi ro danh mục và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn này.

Đồng quan điểm, chứng khoán TPBank dự báo chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh mở rộng. Nhà đầu tư được khuyên cần theo dõi sát sao lực cầu tại vùng hỗ trợ này để có thể cân nhắc, ra quyết định phù hợp.