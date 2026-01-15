(VTC News) -

Kết phiên, VN-Index giảm 29,64 điểm về ngưỡng 1.864 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 44.000 tỷ đồng. Riêng sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch xấp xỉ 41.000 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên trước, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu thận trọng hơn sau các nhịp biến động mạnh liên tiếp.

Tuy nhiên, đà giảm trong phiên chiều đã được kìm hãm so với phiên sáng. Theo đó, thị trường chứng khoán rung lắc mạnh trong sáng nay, VN-Index mất hơn 42 điểm, lùi sâu về mốc 1.851 điểm, hàng loạt cổ phiếu trụ lao dốc. Chỉ số VN30 cũng mất trên 40 điểm, còn 2.026 điểm; trong khi HNX-Index giảm 2,58 điểm, xuống 557,06 điểm.

Hôm nay, nhóm ngân hàng trở thành tâm điểm của áp lực điều chỉnh. BID giảm sàn. Cùng chiều, VCB, CTG, VPB và TCB đồng loạt giảm, khiến nhóm ngân hàng trở thành lực kéo chỉ số suy yếu trong phiên, bên cạnh VIC và VHM.

Ở chiều ngược lại trong nhóm này, STB và HDB cùng đóng cửa ở mức giá trần, phần nào cân bằng lại diễn biến của rổ VN30. Cũng trong ngày, KLB có phiên giao dịch trên HoSE với diễn biến tích cực, cổ phiếu tăng 5,9% so với giá tham chiếu, thanh khoản đạt khoảng 2,2 triệu đơn vị - mức cao nhất kể từ tháng 10/2024.

VN-Index giảm mạnh, nhiều cổ phiếu nằm sàn. (Ảnh minh họa: Kinh tế đô thị).

Ngoài nhóm ngân hàng, dòng tiền ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét sang nhóm công nghiệp, nơi nhiều cổ phiếu giữ được sắc xanh xuyên suốt phiên. GEE, VEA, CII và PC1 duy trì đà tăng, trong đó GEE, VEA đóng cửa ở mức giá trần. Nhóm nguyên vật liệu cũng có diễn biến tích cực với TVN, PHR tăng trần, cùng CSV và DGC kết phiên tại vùng giá cao, hay HPG và NKG giữ được sắc xanh bất chấp biến động chung.

Trong phiên chiều nay, khối ngoại thu hẹp quy mô bán ròng so với phiên sáng, với giá trị bán ròng cả ngày hơn 839 tỷ đồng trên HoSE. Ở chiều mua, VIC và VCB là hai mã được giải ngân nhiều nhất với giá trị lần lượt khoảng 213 tỷ đồng và 161 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, kết phiên, chỉ số HNX-Index giảm 0,16 điểm về ngưỡng 253 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 1,19 điểm lên 126 điểm.