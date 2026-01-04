Chứng khoán tuần tới: Kỳ vọng ngưỡng 1.800 điểm

(VTC News) -

Phiên giao dịch cuối cùng năm 2025 khép lại tại mốc 1.784 điểm, đánh dấu một năm đầy ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường bước vào năm 2026 với nền tảng được xây dựng từ đà tăng vượt trội của năm 2025.

SHS cho biết xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng khi chỉ số vận động trên vùng hỗ trợ quanh 1.780 điểm và có thể tiếp tục phục hồi, kiểm tra lại vùng kháng cự mạnh 1.770 - 1.800 điểm, tương ứng các vùng đỉnh được hình thành vào cuối tháng 12/2025.

Đối với chỉ số VN30, SHS nhận định chỉ số này có khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Thị trường được kỳ vọng sẽ chính thức bước vào kỳ đầu tư mới năm 2026 trong các phiên tiếp theo.

Cũng theo SHS, thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều chiến mã tăng trưởng vượt trội, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Tuy nhiên, SHS lưu ý nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, giữ vị thế đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Tương tự, công ty cổ phần chứng khoán AseanSC cũng nhận định, thị trường chịu áp lực ngắn hạn khi tiến sát vùng kháng cự đỉnh cũ 1.800 điểm trong tuần tới. Hỗ trợ gần của chỉ số quanh ngưỡng 1.750 điểm.

Với trường phái giao dịch ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend Tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ – Tiêu dùng,…

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhận định, các chỉ báo kỹ thuật cũng đang duy trì đà đi lên nên nếu xu hướng này tiếp tục trong tuần sau thì mục tiêu trước mắt của chỉ số sẽ là vùng kháng cự tại đỉnh cũ quanh 1.800 điểm.

Trong bối cảnh hiện tại của thị trường, nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân vào các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền chủ động và còn nhiều dư địa tăng giá so với vùng đỉnh cũ gần nhất, đồng thời cần thận trọng với những mã đang áp sát vùng đỉnh cũ để tránh các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra khi VN-Index tiếp cận vùng đỉnh cũ 1.800 trong những phiên tới. Các nhóm ngành tiềm năng có thể lưu ý là ngân hàng, dầu khí và bán lẻ.

Cùng quan điểm, Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) đánh giá VN-Index đã kết thúc năm 2025 tại mức đỉnh lịch sử mới, qua đó cho thấy xu hướng chung của thị trường vẫn tích cực khi bước sang năm 2026.

Tuy vậy, CSI cho rằng đà tăng trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc lớn vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ lan tỏa giữa các nhóm ngành chưa thực sự đồng đều.

CSI khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì danh mục hiện tại và chờ đợi các nhịp điều chỉnh của thị trường chung trong những phiên tới để gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên các mã đang có lợi nhuận và duy trì xu hướng tích cực.

Nhận định về thị trường chứng khoán đầu năm 2026, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng: Năm 2026, chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục nới lỏng hơn, từ đó cải thiện dòng tiền và tạo nguồn cầu tích cực cho các loại tài sản, trong đó có cổ phiếu.

Cùng với đó, động lực chính của thị trường được xác định xoay quanh hai trục lớn là tăng trưởng kinh tế và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cũng sẽ góp phần tạo nên bức tranh sáng cho thị trường.

Ông Minh cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong chu kỳ hồi phục. Lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trưởng khoảng 17-20%, định giá P/E toàn thị trường khoảng 12,5 lần.

Mặt bằng định giá này được đánh giá là tương đối hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng đã bị lãng quên trong giai đoạn trước.

“Đây cũng là thời điểm thúc đẩy nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích, chuyển trọng tâm từ diễn biến ngắn hạn của chỉ số sang chất lượng nền tảng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, việc nhận diện đúng những cổ phiếu vốn hóa lớn có giá trị nội tại thực sự sẽ trở thành yếu tố then chốt cho chiến lược đầu tư dài hạn”, ông Minh tư vấn.

Ông Minh cũng đưa ra nhận định, trong năm mới, một số nhóm ngành sẽ có triển vọng nổi bật như: Ngân hàng tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 17-20%, ngành này vẫn còn dư địa tăng trưởng tương đối tốt.

Cùng với đó, chứng khoán là nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thị trường. Các câu chuyện như triển khai hệ thống KRX, khả năng giao dịch T+0 hay nâng hạng thị trường đều giúp các công ty chứng khoán mở rộng sản phẩm, gia tăng thanh khoản và cải thiện nguồn thu.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc kinh doanh của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng: Xét tổng thể, bức tranh kinh tế và thị trường đầu tư Việt Nam năm những ngày đầu năm 2026 là sự đan xen giữa cơ hội và phân hóa.

“Đây vẫn là một năm thuận lợi cho hoạt động đầu tư và thành công sẽ thuộc về những nhà đầu tư biết chọn lọc, tập trung vào doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt và câu chuyện tăng trưởng bền vững, thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn. Sự thận trọng, phân tích sâu và tầm nhìn dài hạn sẽ trở thành yếu tố mang tính quyết định trong một giai đoạn mà kỷ luật và tính thực tế được đặt lên hàng đầu”, ông Quang nói.

Theo ông Quang, việc lựa chọn danh mục và ngành nghề đầu tư mang ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên lựa chọn những nhóm ngành bao gồm: ngân hàng, chứng khoán, tiêu dùng, bán lẻ, đầu tư công, năng lượng và nhóm ngành xuất khẩu đang ở vùng định giá thấp có thể dẫn dắt danh mục đầu tư năm 2026.