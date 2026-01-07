(VTC News) -

Thanh khoản thị trường bùng nổ với tổng giá trị giao dịch đạt 32.406,34 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh xấp xỉ 1 tỷ cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhiều mã cổ phiếu tăng trần. Trong đó đáng chú ý là GAS tăng kịch trần 6,9% lên 88.500 đồng/cp; PLX tăng kịch trần 7% lên 41.450 đồng/cp, dư mua trần lớn; GVR cũng không kém cạnh khi tăng 6,9%, lên 29.450 đồng/cp.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng tiếp tục tăng mạnh. Có thể kể đến như BID tăng vọt 5,3%, VCB tăng 4%, CTG tăng 3,5%. Sắc xanh đậm bao phủ hầu hết các mã ngân hàng lớn nhỏ, củng cố vững chắc đà tăng của chỉ số.

Nhóm Vingroup cũng đóng góp tích cực vào đà tăng của chỉ số VN-Index. VHM tăng mạnh 5,4% lên 149.500 đồng, VIC tăng 3,4% lên 179.000 đồng. Dù chưa chạm trần như nhóm dầu khí nhưng mức tăng của Vingroup là động lực quan trọng giúp VN30 tăng tới hơn 40 điểm.

VN-Index đạt kỷ lục mới. (Ảnh minh họa).

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng 525,27 tỷ đồng trên sàn HoSE, với tổng giá trị mua vào đạt hơn 4.550 tỷ đồng.

Toàn sàn HoSE với 256 mã tăng, áp đảo hoàn toàn so với 79 mã giảm và 42 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 2,88 điểm lên ngưỡng 249 điểm, trong khi đó Upcom-Index tăng 0,9 điểm lên ngưỡng 121 điểm.

Theo Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), thị trường bước vào năm 2026 với nền tảng được xây dựng từ đà tăng vượt trội của năm 2025. SHS cho biết xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tăng trưởng.

Đối với chỉ số VN30, SHS nhận định chỉ số này có khả năng kiểm tra lại vùng đỉnh cũ quanh 2.050 điểm trong những phiên giao dịch đầu năm mới. Thị trường được kỳ vọng sẽ chính thức bước vào kỳ đầu tư mới năm 2026 trong các phiên tiếp theo.

Cũng theo SHH, thị trường kỳ vọng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều chiến mã tăng trưởng vượt trội, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong năm 2026.

Tuy nhiên, SHS lưu ý nhà đầu tư cần duy trì tỷ trọng hợp lý, tập trung vào các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, giữ vị thế đầu ngành trong các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế.

Công ty chứng khoán AseanSC cho rằng, trong ngắn hạn, nhà đầu tư đang có tỷ trọng tiền mặt lớn có thể giải ngân từng phần tại các nhịp rung lắc, ưu tiên các cổ phiếu đang vận động trong trend tăng ngắn hạn trên đồ thị kỹ thuật, thuộc các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, hứng khoán, bán lẻ - tiêu dùng,…

Với trường phái mua và nắm giữ dài hạn, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ, tập trung vào nhóm cổ phiếu đầu ngành và duy trì triển vọng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2026.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng: Năm 2026, chính sách tài khóa và tiền tệ được kỳ vọng tiếp tục nới lỏng hơn, từ đó cải thiện dòng tiền và tạo nguồn cầu tích cực cho các loại tài sản, trong đó có cổ phiếu.

Cùng với đó, động lực chính của thị trường được xác định xoay quanh hai trục lớn là tăng trưởng kinh tế và câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán cũng sẽ góp phần tạo nên bức tranh sáng cho thị trường.

Ông Minh cũng cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang nằm trong chu kỳ hồi phục. Lợi nhuận toàn thị trường được dự báo tăng trưởng khoảng 17-20%, định giá P/E toàn thị trường khoảng 12,5 lần. Mặt bằng định giá này được đánh giá là tương đối hấp dẫn, mở ra cơ hội cho nhiều cổ phiếu có nền tảng kinh doanh tốt nhưng đã bị lãng quên trong giai đoạn trước.

“Đây cũng là thời điểm thúc đẩy nhà đầu tư nâng cao khả năng phân tích, chuyển trọng tâm từ diễn biến ngắn hạn của chỉ số sang chất lượng nền tảng doanh nghiệp. Bước sang năm 2026, việc nhận diện đúng những cổ phiếu vốn hóa lớn có giá trị nội tại thực sự sẽ trở thành yếu tố then chốt cho chiến lược đầu tư dài hạn”, ông Minh tư vấn.

Ông Minh cũng đưa ra nhận định, trong năm mới, một số nhóm ngành sẽ có triển vọng nổi bật như: Ngân hàng tiếp tục là trụ cột quan trọng của thị trường. Với tốc độ tăng trưởng tín dụng dự kiến khoảng 17-20%, ngành này vẫn còn dư địa tăng trưởng tương đối tốt.

Cùng với đó, chứng khoán là nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ sự phát triển của thị trường. Các câu chuyện như triển khai hệ thống KRX, khả năng giao dịch T+0 hay nâng hạng thị trường đều giúp các công ty chứng khoán mở rộng sản phẩm, gia tăng thanh khoản và cải thiện nguồn thu.