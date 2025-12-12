VN-Index 'bốc hơi' 52 điểm, sắc đỏ bao trùm thị trường

(VTC News) -

Chốt phiên chiều nay (12/12), VN-Index giảm 52 điểm, xuống ngưỡng 1.646 điểm, trong khi HNX-Index giảm 5,78 điểm về ngưỡng 250 điểm. Tương tự, Upcom-Index cũng giảm gần 1 điểm về ngưỡng 119 điểm.

Sắc đỏ bao trùm sàn HoSE với gần 300 mã giảm giá, gấp hơn 7 lần số mã tăng, phản ánh tâm lý thận trọng và áp lực bán mạnh trên diện rộng.

Rổ VN30 mất tới 57 điểm, rơi khỏi mốc 1.900. Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp kể từ khi VN-Index thất bại trong nỗ lực chinh phục mốc 1.770 điểm; tổng mức điều chỉnh đã lên đến 106 điểm, tương đương 6,06%.

Giữa sắc đỏ, QCG là cái tên hiếm hoi tăng trần. Ngược lại, HoSE ghi nhận đến 31 cổ phiếu bị bán sàn như: CII, DIG, EIB, HDG, NVL, APH, DXG, FIT, GEX, PDR, TAL, TCH, VIX, VSC…

VN-Index 'bốc hơi' 52 điểm trong phiên giao dịch 12/12. (Ảnh minh họa).

Tất cả nhóm ngành đều giảm, trong đó dịch vụ tiêu dùng dẫn đầu mức giảm với 6,5%; bất động sản, chứng khoán, bảo hiểm, năng lượng và vận tải đều giảm hơn 3%; riêng nhóm ngân hàng mất 2,7%.

Thanh khoản thị trường phục hồi đáng kể so với phiên thấp điểm trước đó, với giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt gần 24.300 tỷ đồng, cho thấy lực bán chủ động tăng mạnh trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh cuối tuần.

Trước đó, trong phiên sáng, sàn HoSE có 63 mã tăng và 238 mã giảm, VN-Index giảm 20,63 điểm xuống 1.678,27 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 245,4 triệu đơn vị, giá trị 7.240 tỷ đồng, tăng hơn 12% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên sáng hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 16,1 triệu đơn vị, giá trị 467 tỷ đồng.

Nhóm bluechips chỉ còn BCM, CTG, SSI và STB ghi nhận mức tăng nhẹ và VIB về tham chiếu, còn lại đều giảm.

Trong đó, dẫn đầu là hai cổ phiếu "nhà Vin": VHM -3,3% xuống 97.800 đồng và VRE -2,2% xuống 28.850 đồng, trong khi VIC thu hẹp đà giảm, mất 1,5% xuống 143.800 đồng, cổ phiếu liên quan khác là VPL vẫn giảm khá mạnh -6,6% xuống 85.000 đồng. Tổng cộng các mã trên đã lấy đi gần 8 điểm của VN-Index.

Các bluechips khác ngoài MWG và VJC giảm hơn 2%, thì còn lại cũng chỉ giảm trên dưới 1% đôi chút.

Nhóm các cổ phiếu vừa và nhỏ ở chiều tăng điểm khá ảm đạm, ngoài cổ phiếu BMP khi có lúc tăng kịch trần, trước khi kết phiên +4% lên 176.200 đồng, khớp 0,16 triệu đơn vị.

Theo các công ty chứng khoán, diễn biến giảm sâu những phiên gần đây xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thị trường đang trong giai đoạn tích lũy yếu.

Ngoài ra, khối ngoại duy trì bán ròng cũng tạo áp lực tâm lý lớn lên nhà đầu tư nội. Lực bán tập trung vào các cổ phiếu trụ, làm thiếu vắng lực đỡ thị trường trong nỗ lực hồi phục.

Mặt khác, yếu tố vĩ mô quốc tế chưa thuận lợi. Mới đây, Fed đã hạ lãi suất lần thứ ba trong năm 2025 nhưng phát tín hiệu thận trọng với các đợt giảm tiếp theo, khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách toàn cầu không mạnh như trước. Điều này góp phần khiến dòng vốn vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam tạm thời dè dặt.

Và cuối cùng là một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, MWG đang trong giai đoạn điều chỉnh - tích lũy dài. Quá trình điều chỉnh này có thể kéo dài thêm sau đợt phát hành cổ phiếu, gây tác động đến tâm lý thị trường.

Với những diễn biến trên, các công ty chứng khoán nhận định VN-Index có thể tiếp tục giảm để kiểm định vùng hỗ trợ 1.668 - 1.685 điểm, trước khi lực cầu hồi phục được xem xét. Nếu chỉ số tiếp tục đánh mất mốc SMA20, VN-Index có thể lùi về 1.680 điểm, tương ứng vùng SMA50, trùng với diễn biến phiên 12/12.

Tuy nhiên về trung hạn, vẫn có nhiều tín hiệu tích cực cho năm 2026, với mục tiêu VN-Index 1.920 điểm theo kịch bản cơ sở và 2.120 điểm nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng. Thị trường được hỗ trợ bởi dòng vốn FDI ổn định và tăng trưởng GDP dự báo đạt 8% năm 2025.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư được khuyến cáo nên hạ tỷ trọng đòn bẩy và hạn chế bắt đáy khi chưa có tín hiệu tạo đáy rõ ràng.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán khác cũng đề nghị nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi kỹ thuật để cơ cấu danh mục, thay vì gia tăng vị thế mới. Nhà đầu tư trung - dài hạn có thể giải ngân từng phần vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, công nghệ và đầu tư công khi thị trường điều chỉnh sâu.