Chứng khoán tuần tới giằng co quanh ngưỡng 1.700 điểm, nhà đầu tư nên làm gì?

Tuần qua, VN-Index tiếp tục tăng điểm, bật tăng khỏi vùng 1.640 - 1.660 và tiến lên vùng kháng cự 1.690 - 1.700. VN-Index đóng cửa phiên cuối tuần ở 1.690,99, tăng 36,06 điểm (+2,18%) so với tuần trước.

Điểm số tăng tích cực dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu vốn hoá lớn, động lực chính là hai cổ phiếu Vingroup (VIC, VPL) cùng với một số mã vốn hóa lớn khác như VNM, GEE, và VJC.

Nổi bật nhất là cổ phiếu VIC khi lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam có doanh nghiệp là VIC đạt mốc vốn hóa 1 triệu tỷ đồng.

Dự đoán về diễn biến của thị trường tuần tới, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc phân tích, Chứng khoán VPS cho rằng, theo thống kê dữ liệu trên thị trường, tháng 12 vẫn là tháng mà khối lượng giao dịch suy giảm. Với một năm “uptrend” rõ nét như năm nay thì ngoài các tháng tăng mạnh trước đó và các đợt điều chỉnh đan xen thì việc phục hồi trở lại về khu vực đỉnh cũ từ ngưỡng 1.700 - 1.750 điểm hoặc cao hơn sẽ là xu hướng của VN-Index trong tháng 12.

Sự thận trọng và e dè trong giao dịch đang phản ánh trạng thái chờ đợi pha bứt tốc tiếp theo của thị trường chung. Tất nhiên vẫn có những lý do khác có thể kể đến, từ việc các nhà đầu tư đang nắm giữ một danh mục đang “đỏ” - chưa “xanh”, động thái nắm giữ các cổ phiếu quen thuộc “đang điều chỉnh”, cổ phiếu ăn khách trước đó, trong khi dòng tiền lại đang phân hóa vào một số các cổ phiếu đặc biệt khác.

Thị trường chứng khoán tuần tới sẽ giằng co quanh ngưỡng 1.700 điểm. (Ảnh: Báo chính phủ).

Có lẽ thị trường đang thiếu các thông tin hỗ trợ đủ mạnh hoặc chí ít cần thêm thời gian trước khi vào đợt hồi phục tăng điểm rõ nét hơn, đặc biệt là cần thanh khoản tăng mạnh hơn trong giai đoạn này.

Theo chuyên gia của Công ty TNHH Chứng khoán ACB, VN-Index nhiều khả năng duy trì quán tính tăng và tiến gần vùng kháng cự quan trọng 1.700 điểm - mốc xác nhận khả năng thoát khỏi xu hướng điều chỉnh kéo dài. Tuy nhiên, do thanh khoản chưa bứt phá, khả năng chinh phục ngưỡng 1.700 điểm trong ngắn hạn vẫn chưa cao.

Trong khi đó, Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy tích cực trên vùng hỗ trợ quanh 1.645 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 20 phiên, kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.700 điểm. VN-Index đã phục hồi tốt dưới ảnh hưởng của số ít cổ phiếu, trong khi đa phần vẫn chịu áp lực điều chỉnh tích lũy kéo dài.

Nhiều mã, nhóm đã tạo đỉnh từ tháng 9,10/2025 đến nay đã về vùng giá tương đối hợp lý, lực cầu giá thấp gia tăng, áp lực cung giảm, hình thành vùng đáy ngắn hạn sau giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên thị trường vẫn ít cơ hội đầu tư chất lượng và cần đánh giá thận trọng khi xem xét giải ngân.

Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên phong (TPS) lại kỳ vọng VN-Index vẫn có thể duy trì xu hướng tăng, hướng đến vùng mục tiêu khoảng 1.800 điểm. Điều kiện để kịch bản này xảy ra là lực bán tại vùng 1.700 điểm không gia tăng đột biến và động lực từ bên mua được giữ vững.

Chỉ số HNX-Index vẫn đang vận động trong phạm vi từ 256 đến 271 điểm mà không có xu hướng rõ ràng. Trong phiên giao dịch kế tiếp, TPS dự báo chỉ số này vẫn có khả năng điều chỉnh kiểm định lại vùng hỗ trợ 256 điểm.

Các chuyên gia của Chứng khoán MBS cho rằng, thanh khoản có sự nhích tăng cùng tín hiệu giảm bán từ khối ngoại có thể trở thành các nhân tố hỗ trợ thị trường duy trì xu hướng phục hồi về vùng 1.680-1.700 điểm trong tuần mới.

“Chúng tôi đánh giá trong bối cảnh thị trường đang ở vùng trống thông tin hỗ trợ, chỉ số VN-Index vẫn tiếp tục xu hướng tăng điểm trên nền thanh khoản thấp cho đến khi vượt ngưỡng 1.700 điểm hoặc có thông tin hỗ trợ đủ mạnh”, MBS dự báo.

Nhà đầu tư nên thận trọng

Đưa ra lời khuyên cho các nhà đầu tư thời điểm này, bà Lê Diệu Linh - Giám đốc Tư vấn đầu tư Khách hàng cá nhân, Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, khi chỉ số được dẫn dắt bởi một số trụ, việc xác định điểm mua theo chỉ số sẽ thiếu chính xác.

Trong bối cảnh này, nhà đầu tư nên tập trung vào từng cổ phiếu cụ thể: ưu tiên những mã giữ nền giá tốt, có dòng tiền tích lũy và phản ứng rõ khi thị trường điều chỉnh. Hạn chế đuổi theo nhóm đã tăng nóng vì rủi ro điều chỉnh cao khi các trụ hạ nhiệt.

Về quản trị rủi ro, nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng tiền mặt hợp lý, hạn chế sử dụng margin cao và chia vốn từng phần để mua thăm dò. Quan trọng nhất, nếu kịch bản các trụ điều chỉnh xảy ra khiến VN-Index giảm sâu, đây không phải là lúc sợ hãi mà là “cơ hội vàng” để giải ngân vào các cổ phiếu tốt bị bán tháo vô lý với mức giá chiết khấu hấp dẫn.

Ông Nguyễn Việt Quang - Giám đốc Trung tâm kinh doanh 3 Yuanta Hà Nội nhận định: "Thời điểm này nhà đầu tư nên thận trọng khi mở mua mới và các cơ hội ngắn hạn cũng vô cùng khan hiếm. Lựa chọn tốt nhất thời điểm này tôi cho rằng vẫn là đứng ngoài thị trường và quan sát khi thanh khoản tốt hơn. Việc quan sát hướng đi của chỉ số bây giờ không mang nhiều ý nghĩa khi sự biến động của các cổ phiếu nhóm Vin chiếm tỷ trọng quá lớn và không phản ảnh bối cảnh chung của thị trường".

Trong khi đó, chuyên gia của Chứng khoán VPS lại đưa ra lời khuyên, các nhà đầu tư vẫn có thói quen quan tâm quá mức đến diễn biến ngắn hạn của thị trường chung và hay giao dịch ở một số nhóm cổ phiếu quen thuộc. Nếu vài nhóm cổ phiếu tài chính diễn biến tốt giai đoạn trước đó thì sau đó sẽ nhường chỗ cho nhóm cổ phiếu xây dựng vật liệu hoặc năng lượng…

Nhà đầu tư trong hầu hết các trường hợp vẫn nên tập trung tìm kiếm, chọn lọc các cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng các tiêu chuẩn đầu tư cũng như phù hợp với các giao dịch ngắn hạn. Việc kiểm soát danh mục, nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu vừa phải để có dư địa, dư nguồn để có thể tập trung vào các cơ hội khác có thể đến sắp tới.

Nhiều cổ phiếu có kết quả kinh doanh vượt trội, giữ giá cũng như có lực cầu mua lên mạnh sẽ được ưu tiên hơn là quan tâm đến cả nhóm ngành hoặc chỉ phụ thuộc vào thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không quan trọng. Nhà đầu tư vẫn nên lưu ý về mức định giá và triển vọng cổ phiếu hơn để đưa ra quyết định đầu tư.