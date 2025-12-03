Vĩnh Long khởi công cầu Đình Khao hơn 2.800 tỷ đồng vào ngày 19/12

(VTC News) -

Thông tin từ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trần Văn Lâu, chiều 3/12 cho biết, tỉnh đã chọn ba dự án quy mô lớn để khởi công và khánh thành, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương và vùng lân cận.

Vị trí xây dựng cầu Đình Khao

Trong số này, dự án cầu Đình Khao được đánh giá là tâm điểm. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 2.852 tỷ đồng, triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), thay thế phà Đình Khao vốn thường xuyên quá tải. Tuyến cầu – đường dài hơn 4 km, trong đó phần cầu chính vượt sông Cổ Chiên được thiết kế 4 làn xe, tốc độ tối đa 80 km/h, nối đường tỉnh 902 (xã Nhơn Phú) với Quốc lộ 57, tạo trục giao thông thông suốt giữa Vĩnh Long và các tỉnh lân cận.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu nhấn mạnh, khi hoàn thành, cầu Đình Khao sẽ chấm dứt tình trạng ùn tắc tại phà hiện hữu, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải và tăng sức cạnh tranh hàng hóa. Dự án còn được kỳ vọng thúc đẩy giao thương, phát triển công nghiệp – dịch vụ và mở rộng không gian đô thị của tỉnh.

Bên cạnh đó, Vĩnh Long sẽ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu hành chính và dân cư phường Long Châu, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động. Đồng thời, dự kiến khánh thành dự án hạ tầng Khu công nghiệp Phú Thuận, mở rộng khả năng thu hút đầu tư.

Chính quyền địa phương đánh giá nhóm dự án này sẽ tạo nền tảng quan trọng để Vĩnh Long bứt tốc trong giai đoạn 2025–2030, tăng kết nối vùng và cải thiện năng lực logistics cho toàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.