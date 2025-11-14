Công ty sản xuất thép VinMetal của Vingroup tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo bản thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 13/11, Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, có vốn điều lệ tăng từ 10.000 tỷ lên 15.000 tỷ đồng.

VinMetal được thành lập vào ngày 10/10, có trụ sở chính tại tòa nhà Symphony, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội. Cổ đông sáng lập là Vingroup (Mã: VIC) khi đó nắm 98% vốn điều lệ. Ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người nắm 1% còn lại.

Vingroup kỳ vọng công ty mới sẽ đáp ứng nhu cầu nội tại của hệ sinh thái Vingroup và thúc đẩy phát triển công nghiệp nặng tại Việt Nam. Tổ hợp nhà máy dự kiến đặt tại Hà Tĩnh với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1.

Về dài hạn, VinMetal đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất thép xanh, ứng dụng công nghệ giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng tái tạo và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành luyện kim trong nước.

VinMetal sẽ cung ứng vật liệu cho các mảng bất động sản Vinhomes và sản xuất xe điện VinFast. Đồng thời doanh nghiệp có thể chủ động nguồn cung thép cho các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông đang được nghiên cứu, trong đó có đường sắt cao tốc Bắc - Nam, TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Ngoài việc tăng vốn, VinMetal còn bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ làm Tổng Giám đốc công ty. Doanh nhân này sinh năm 1967, ông tốt nghiệp bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược TP.HCM và có bằng cử nhân Quản trị & Marketing tại Đại học Monash, Australia. Ông là em ruột của ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Hội đồng quản trị Thép Pomina.

Ông Sĩ đã có hơn 30 năm gắn bó với ngành công nghiệp thép Việt Nam. Ông vẫn đang đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Thép Pomina. Ngoài ra, ông còn là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Đầu tư Thế giới Di động.

Về cơ cấu cổ đông, Vingroup sở hữu 98% vốn của VinMetal. Hai cổ đông sáng lập còn lại là ông Phạm Nhật Quân Anh và ông Phạm Nhật Minh Hoàng, mỗi người góp 1% vốn, tương đương số tiền 100 tỷ đồng.