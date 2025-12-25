Vingroup rút lui, còn những doanh nghiệp nào muốn làm đường sắt cao tốc Bắc-Nam?

(VTC News) -

Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa rút đăng ký đầu tư Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam do tập đoàn này được giao thêm các dự án lớn nên muốn tập trung nguồn lực để thực thi tốt nhiệm vụ.

Trước đó, ngoài Vingroup, cũng có nhiều nhà đầu tư lớn khác muốn tham gia Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là: Thaco Trường Hải, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Vietnam 3000)...

Thaco là tập đoàn được ông Trần Bá Dương thành lập năm 1997 tại Đồng Nai. Ghi dấu ban đầu trong lĩnh vực lắp ráp ô tô, cơ khí… tập đoàn thời gian gần đây xuất hiện nhiều hơn ở mảng nông nghiệp và bán lẻ (sau khi mua lại siêu thị Emart từ đối tác Hàn Quốc).

Thaco đang có tổng vốn điều lệ hiện ở mức 30.510 tỷ đồng, được hậu thuẫn bởi nhiều nhà đầu tư ngoại. Trong đó, Jardine Cycle & Carriage Limited (JC&C) của Singapore đang nắm giữ tỷ lệ lớn nhất với 26,6% vốn, tương đương 813 triệu cổ phần.

Vingroup rút lui, còn những doanh nghiệp nào muốn làm đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam?

Trình bày phương án đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam của mình, Thaco cho biết sẽ chịu trách nhiệm 20% vốn đầu tư, 80% là huy động và đi vay. Ngoài vốn tự có, doanh nghiệp sẽ thành lập các công ty để huy động vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, tập đoàn trong nước và quốc tế. Tổng thời gian thi công và hoàn thành toàn tuyến là 7 năm.

Nhà đầu tư thứ hai là Công ty cổ phần Tập đoàn Discovery được lập từ tháng 3/2016, có vốn điều lệ 260 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm ông Nguyễn Ngọc Anh với 37,7% vốn góp, ông Nguyễn Tiến Thiều (10,8%), Công ty CP đầu tư Discovery Việt Nam (14,6%) và Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Danko (36,9%).

Về lĩnh vực hoạt động, thông tin trên website chính thức của doanh nghiệp cho thấy đơn vị này tham gia đa dạng ngành nghề, bao gồm bán dẫn, bất động sản, mua bán và sáp nhập, cũng như kinh doanh xăng dầu và khai thác khoáng sản.

Khi đề xuất đầu tư dự án đường sắt cao tốc Discovery khẳng định sẽ đáp ứng các thông số kỹ thuật tối ưu theo yêu cầu của Chính phủ. Vốn đầu tư đưa ra chỉ 63 tỷ USD, thay vì 67 tỷ USD.

Về tiến độ, doanh nghiệp cho biết sẽ triển khai trong 6 năm xây dựng (thêm 1 năm chuẩn bị), đảm bảo đưa dự án vào khai thác thương mại nhanh chóng. Thời gian khai thác dự án 69 năm, sau đó bàn giao toàn bộ tài sản và công nghệ cho Nhà nước.

Discovery còn cam kết không làm phát sinh nợ công. Doanh nghiệp "tự vay tự trả", tài chính được huy động thông qua hợp tác quốc tế, không phát sinh nợ công, không sử dụng vốn vay từ ngân sách nhà nước.

Công ty TNHH Việt Nam 3000 - Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam cũng là nhà đầu tư muốn đăng ký làm Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Doanh nghiệp này được thành lập tháng 12/2020, tại Hà Nội.

Ngành nghề chính theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Việt Nam 3000 là "bán buôn thực phẩm". Ngoài ra còn đăng ký hoạt động lĩnh vực xây dựng, gồm cả xây dựng công trình đường sắt lẫn nhà ở. Vốn điều lệ của Việt Nam 3000 là 369 tỷ đồng.

Mặc dù mong muốn được hợp tác đầu tư vào dự án theo hình thức đối tác công tư, nhưng khi được hỏi về năng lực tài chính của công ty và nếu hợp tác theo hình thức đối tác công tư, tỷ lệ vốn của doanh nghiệp đóng góp sẽ là bao nhiêu; năng lực và các căn cứ pháp lý, cơ sở để doanh nghiệp có thể huy động vốn…đại diện doanh nghiệp này đã không trả lời chi tiết.