Vietlott 31/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 31/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 31/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 31/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 31/12 - Xổ số Mega 6/45 31/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 31/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 31/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 31/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tổ chức quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi thuận tiện theo dõi kết quả.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé trên toàn quốc.

- Quá trình quay thưởng Mega 6/45 được thực hiện bằng hệ thống tự động, chịu sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo minh bạch, công bằng và chính xác tuyệt đối.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi làm thủ tục lĩnh thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý các nội dung sau:

- Vé trúng thưởng hợp lệ: Vé phải được Vietlott phát hành, còn nguyên vẹn và có dãy số trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Thời gian mua vé: Vé chỉ được chấp nhận nếu phát hành trước thời điểm quay số tối thiểu 15 phút; những vé mua sau mốc này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn nhận giải: Người trúng thưởng phải đến làm thủ tục lĩnh thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau thời gian này, vé trúng sẽ mất giá trị thanh toán.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng dưới 10 tỷ đồng: Người chơi có thể nhận tiền trực tiếp tại các đại lý hoặc điểm bán Vietlott được ủy quyền, thủ tục nhanh chóng, tiện lợi.

- Giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên: Người trúng giải cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng, nhằm đảm bảo an toàn và tính bảo mật.

- Đảm bảo chi trả: Vietlott cam kết trả thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng hạn, giúp người chơi an tâm khi lĩnh thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị pháp luật hạn chế.

- Hình thức thanh toán: Tiền thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam; người trúng giải chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

- Mua vé trực tuyến: Khi đặt vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để việc xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận lợi.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 31/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.