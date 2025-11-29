Vietlott 29/11 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/11/2025 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 29/11. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 7 ngày 29/11/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 29/11/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 29/11 - Xổ số Power 6/55 29/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/11/2025 - Vietlott Power 6/55 29/11

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 29/11/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

Xem lại kết quả xổ số Power 6/55 các ngày mở thưởng trước

- Vietlott 27/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/11/2025

Vietlott 27/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 27/11/2025

- Vietlott 25/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/11/2025

Vietlott 25/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 25/11/2025

- Vietlott 22/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 22/11/2025

Vietlott 22/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 22/11/2025

- Vietlott 20/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/11/2025

Vietlott 20/11, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 20/11/2025

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là một trong những sản phẩm được yêu thích của Vietlott nhờ cách chơi dễ hiểu và mức Jackpot có thể đạt tới hàng chục tỷ đồng, tạo sức hút lớn với người tham gia.

- Các phiên quay số Power 6/55 được tổ chức lúc 18h00 vào Thứ Ba, Thứ Năm và Thứ Bảy, đảm bảo công khai và được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính công bằng.

- Nếu có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ chủ động thông báo qua website, ứng dụng và hệ thống điểm bán, giúp người chơi cập nhật nhanh và không bỏ lỡ kỳ quay.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được chấp nhận trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Sau mốc này, vé sẽ không còn giá trị nhận giải.

- Tấm vé phải còn nguyên trạng, không bị rách, tẩy xóa hay sửa chữa. Người chơi có thể đến các điểm bán hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền trên toàn quốc để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để tránh sai sót khi đối chiếu, bạn nên đợi khoảng 60 phút sau khi buổi quay số kết thúc rồi mới kiểm tra vé và tiến hành nhận giải.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Đối với vé trúng hợp lệ, Vietlott hoặc đại lý ủy quyền sẽ thanh toán giải thưởng trong tối đa 5 ngày làm việc, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người trúng.

- Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp hoặc nghi vấn về vé trúng, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác minh và đưa ra kết luận, đảm bảo minh bạch và quyền lợi của người chơi.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trúng đủ 6 số, bắt đầu từ 30 tỷ đồng và sẽ cộng dồn qua các kỳ cho đến khi có người thắng giải.

- Jackpot 2 dành cho vé trúng 5 số chính cộng 1 số đặc biệt, trị giá tối thiểu 3 tỷ đồng, cũng được tích lũy giống Jackpot 1.

- Vé trúng 5 số nhận 40 triệu đồng, 4 số nhận 500.000 đồng và 3 số nhận 50.000 đồng.

- Mỗi vé có giá 10.000 đồng/lượt; nếu một vé trúng nhiều giải, người chơi chỉ được nhận giải cao nhất. Trong trường hợp nhiều người cùng trúng Jackpot, Vietlott sẽ chia thưởng theo quy định.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 29/11/2025, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.