Vietlott 19/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/10/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 19/10. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 19/10/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 19/10/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 19/10 - Xổ số Mega 6/45 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 19/10/2025 - Vietlott Mega 6/45 19/10

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 19/10/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 17/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/10/2025

Vietlott 17/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 17/10/2025

- Vietlott 15/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/10/2025

Vietlott 15/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 15/10/2025

- Vietlott 12/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025

Vietlott 12/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 12/10/2025

- Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

Vietlott 10/10, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/10/2025

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật mỗi tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trong trường hợp có thay đổi lịch quay, thông báo sẽ được đăng tải ít nhất 5 ngày trước đó trên website, ứng dụng Vietlott hoặc tại các đại lý chính thức.

- Với hệ thống quay số hiện đại, giám sát chặt chẽ và quy trình minh bạch, Mega 6/45 đảm bảo tính công bằng và uy tín cho mọi người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Vé Mega 6/45 được xem là hợp lệ khi do Vietlott phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng của kỳ tương ứng.

- Người chơi cần hoàn tất việc mua vé trước thời điểm quay số ít nhất 15 phút, vé mua sau sẽ được tính cho kỳ quay sau.

- Thời hạn nhận thưởng là 60 ngày kể từ khi công bố kết quả, quá thời hạn này vé trúng sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Giải thưởng Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể được nhận trực tiếp tại đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền.

- Với giải trị giá từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng cần đến trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục nhận thưởng.

- Vietlott cam kết quy trình chi trả minh bạch, an toàn và đảm bảo quyền lợi tối đa cho người chơi.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người chơi Mega 6/45 phải đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự và không nằm trong nhóm bị cấm tham gia trò chơi có thưởng theo quy định pháp luật.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) theo quy định hiện hành.

- Khi mua vé qua ứng dụng hoặc website Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để đảm bảo quyền nhận thưởng hợp lệ.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 19/10/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.