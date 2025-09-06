Vietlott 7/9 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/9/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 7/9. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 7/9/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 7/9/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 7/9 - Xổ số Mega 6/45 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 7/9/2025 - Vietlott Mega 6/45 7/9

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 7/9/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

– Vietlott Mega 6/45 được tổ chức quay số mở thưởng vào lúc 18h00 các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi và nắm bắt kết quả.

– Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo rộng rãi ít nhất 5 ngày trước thông qua website chính thức, ứng dụng và hệ thống đại lý trên toàn quốc.

– Với khung giờ ổn định, công nghệ hiện đại cùng sự giám sát nghiêm ngặt, Mega 6/45 đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tiện lợi cho tất cả người tham gia.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

– Vé Mega 6/45 chỉ được xem là hợp lệ khi do Vietlott phát hành và dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả quay thưởng đã được công bố chính thức.

– Người chơi cần hoàn tất việc mua vé ít nhất 15 phút trước giờ quay số. Những vé phát hành sau thời điểm này sẽ tự động được tính cho kỳ quay kế tiếp.

– Đối với vé trúng thưởng, người chơi có 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả để tiến hành thủ tục nhận giải. Sau thời hạn trên, vé sẽ không còn giá trị và sẽ không được chi trả.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

– Với những giải thưởng Mega 6/45 có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng số có thể đến đại lý hoặc điểm bán được Vietlott ủy quyền để nhận thưởng một cách thuận tiện.

– Nếu giải thưởng có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trụ sở chính hoặc chi nhánh Vietlott để tiến hành xác minh và hoàn tất thủ tục nhận giải theo quy định.

– Vietlott cam kết mọi quy trình trả thưởng đều được thực hiện công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, và luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

– Người chơi Mega 6/45 phải từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc nhóm đối tượng bị pháp luật cấm tham gia các trò chơi có thưởng.

– Tất cả các khoản trúng thưởng đều được chi trả bằng tiền Việt Nam đồng (VND), không áp dụng ngoại tệ và luôn tuân thủ đúng quy định pháp luật về tài chính.

– Khi mua vé thông qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người tham gia cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ để bảo đảm quyền lợi và thuận tiện trong việc hỗ trợ nếu có sự cố phát sinh.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 7/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.