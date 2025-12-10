Vietlott 10/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/12/2025 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 10/12. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 10/12/2025 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 10/12/2025 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 10/12 - Xổ số Mega 6/45 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 10/12/2025 - Vietlott Mega 6/45 10/12

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 10/12/2025, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Vietlott tiến hành quay số Mega 6/45 vào lúc 18h00 vào các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Nếu có sự thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước ít nhất 5 ngày thông qua website, ứng dụng và các điểm bán vé, để người chơi kịp cập nhật.

- Toàn bộ các kỳ quay Mega 6/45 được vận hành tự động và giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo kết quả diễn ra minh bạch, công bằng và chính xác.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

Khi nhận thưởng Vietlott Mega 6/45, người chơi cần lưu ý một số điểm quan trọng:

- Vé hợp lệ: Chỉ những tấm vé do Vietlott phát hành và có dãy số trùng với kết quả quay mới được công nhận là trúng giải.

- Thời gian mua vé: Vé phải được mua ít nhất 15 phút trước giờ quay; nếu mua muộn, vé sẽ được áp dụng cho kỳ quay kế tiếp.

- Thời hạn lĩnh thưởng: Người trúng giải cần hoàn tất thủ tục nhận thưởng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, sau thời hạn này vé sẽ mất giá trị.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Những giải Mega 6/45 dưới 10 tỷ đồng có thể nhận trực tiếp tại các điểm bán hoặc đại lý Vietlott, mang lại sự nhanh chóng và tiện lợi cho người chơi.

- Với các giải từ 10 tỷ đồng trở lên, người trúng thưởng cần đến trực tiếp trụ sở hoặc chi nhánh Vietlott để làm thủ tục, đảm bảo an toàn và bảo mật tối đa.

- Vietlott thực hiện chi trả giải thưởng minh bạch, đúng quy định và đúng thời hạn, giúp người chơi hoàn toàn yên tâm khi nhận thưởng.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Người tham gia Mega 6/45 của Vietlott phải từ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực pháp lý và không thuộc các đối tượng bị hạn chế theo quy định.

- Tất cả giải thưởng được chi trả bằng đồng Việt Nam (VND) và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế cũng như tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

- Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng Vietlott, người chơi cần cung cấp thông tin cá nhân chính xác để quá trình xác minh và nhận thưởng diễn ra thuận tiện, đảm bảo quyền lợi hợp pháp.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 10/12/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.