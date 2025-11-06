Việt Nam tiếp tục tăng cường đấu tranh lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an ninh mạng

(VTC News) -

Tại họp báo thường kỳ chiều 6/11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao năng lực ứng phó với tội phạm công nghệ cao.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc, đài SBS News bày tỏ lo ngại Việt Nam có thể trở thành “điểm nóng” mới của lừa đảo trực tuyến trong khu vực.

Người phát ngôn cho biết Việt Nam không bình luận về những phỏng đoán đưa ra trong phóng sự của đài truyền hình Hàn Quốc, song nhấn mạnh lập trường rõ ràng: Việt Nam chủ động đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo vệ người dân và môi trường số an toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng phát biểu trong Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao ngày 6/11. (Ảnh: Diễm Châu)

Thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý, quản lý viễn thông và an ninh mạng, nhằm tạo công cụ hữu hiệu ngăn chặn các vi phạm trên không gian mạng, "hướng tới môi trường mạng an toàn và minh bạch vì người dân".

Theo bà Phạm Thu Hằng, lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức ngày 25-26/10 cho thấy Việt Nam “đóng vai trò tiên phong, kết nối và cam kết mạnh mẽ” cùng cộng đồng quốc tế trước thách thức chung này.

Theo Người phát ngôn, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và đối tác nước ngoài để thiết lập cơ chế hợp tác hiệu quả hơn trong bảo hộ công dân, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được yêu cầu theo sát tình hình, chuẩn bị các phương án hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam trong mọi tình huống có liên quan đến tội phạm mạng.