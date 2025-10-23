Campuchia bắt giữ 57 người Hàn Quốc bị cáo buộc lừa đảo qua mạng

(VTC News) -

Ủy ban chống tội phạm mạng Campuchia cho biết trong một tuyên bố rằng chính quyền địa phương vừa đột kích tòa nhà nơi nghi ngờ xảy ra hoạt động lừa đảo trực tuyến tại thủ đô Phnom Penh vào ngày 22/10. Cảnh sát bắt giữ 57 người Hàn Quốc, 29 người Trung Quốc và tịch thu 126 máy tính, 30 điện thoại.

Cuối tuần trước, Campuchia cũng trục xuất 64 công dân Hàn Quốc trong các cuộc truy quét, trong đó có 59 người bị giới chức Hàn Quốc xác định tham gia hoạt động lừa đảo trực tuyến, 5 người là nạn nhân.

Khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia. (Ảnh: Reuters)

Hoạt động hồi hương diễn ra trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc bày tỏ phẫn nộ sau khi một sinh viên 22 tuổi bị băng đảng lừa đảo bắt cóc, tra tấn đến chết ở Campuchia.

Tuần trước, quan chức Bộ ngoại giao Hàn Quốc đã gặp với Thủ tướng Campuchia và cảnh sát địa phương để thảo luận về biện pháp ứng phó đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết 10 công dân nước này bị cảnh sát Campuchia bắt trong hoạt động trấn áp hang ổ lừa đảo qua mạng vào ngày 16/10. Ngoài ra, có hai công dân được xác định là nạn nhân và được giải cứu.

Trong tháng 10, có khoảng 550 người Hàn Quốc được báo cáo mất tích hoặc bị giam giữ trái ý muốn sau khi nhập cảnh vào Campuchia kể từ năm ngoái. Seoul ước tính có khoảng 1.000 người Hàn Quốc trong số 200.000 người làm việc trong các hang ổ lừa đảo tại Campuchia.

Nhiều chuyên gia cho biết ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD phát triển mạnh ở Campuchia trong những năm gần đây, với hàng nghìn người tham gia. Trong đó, có một số tự nguyện và một số khác bị nhóm tội phạm có tổ chức ép buộc.