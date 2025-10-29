Công ước Hà Nội: Bước tiến mới trong hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng

(VTC News) -

Trong hai ngày diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, (Công ước Hà Nội), đại biểu từ nhiều phái đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tham gia các cuộc thảo luận quan trọng xoay quanh bức tranh về phòng chống tội phạm mạng, xây dựng không gian số an toàn trên toàn cầu.

Các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phòng chống và xử lý tội phạm mạng đang ngày càng gia tăng và tinh vi.

Các ý kiến cho rằng, cần có khuôn khổ pháp lý toàn cầu, như thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, nhằm tăng cường năng lực quốc gia, thúc đẩy chia sẻ thông tin, hỗ trợ kỹ thuật và đảm bảo thực thi pháp luật hiệu quả.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper khẳng định quyết tâm của Mỹ trong việc tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh chống tội phạm mạng và bảo vệ người dân trước các mối đe dọa trực tuyến. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ không khoan nhượng trong việc truy tố, triệt phá và ngăn chặn các mạng lưới tội phạm mạng, đặc biệt là những tổ chức liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và lừa đảo trực tuyến.

Tại các cuộc thảo luận cấp cao trong khuôn khổ Lễ ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, các đại biểu nhấn mạnh vai trò then chốt của sự tham gia đa bên.

Năm 2024, người dân Mỹ thiệt hại hơn 10 tỷ USD do các hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong khi FBI ghi nhận hơn 55.000 vụ tống tiền mạng. Để đối phó, Mỹ áp đặt trừng phạt với nhiều cá nhân và tổ chức được cho là có liên quan đến hoạt động lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời tiến hành vụ tịch thu tài sản kỹ thuật số lớn nhất lịch sử.

Mỹ cũng ban hành Đạo luật Take It Down Act, hình sự hóa việc đăng tải hình ảnh không được đồng thuận và yêu cầu các nền tảng trực tuyến phải gỡ bỏ nhanh chóng theo yêu cầu của nạn nhân. Đại biểu Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ, đoàn kết xây dựng một tương lai kỹ thuật số an toàn, nhân văn, nơi trẻ em có thể phát triển tự do và không bị xâm hại trực tuyến.

Nhiều đại biểu khẳng định việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là nguyên tắc cốt lõi trong mọi biện pháp ứng phó, đồng thời đề cao vai trò của sự tham gia đa bên – bao gồm chính phủ, khu vực tư nhân, giới học thuật và xã hội dân sự – để bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các nước cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng cường năng lực an ninh mạng, đặc biệt tại các khu vực đang phát triển, thông qua các chương trình hợp tác và hỗ trợ tài chính quốc tế.

Theo Đại sứ Thụy Sỹ Thomas Gass, trong thời đại cạnh tranh địa chính trị, việc cam kết kiên định với chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế là đặc biệt quan trọng. Nước này đang tích cực hoạt động ở cấp độ quốc tế để chống tội phạm mạng bằng cách hợp tác với các đối tác dựa trên các thỏa thuận song phương và quốc tế.

Đại sứ Thụy Sỹ Thomas Gass.

Thụy Sỹ đề cao sự tham gia của nhiều bên trong các hoạt động thực thi, bao gồm như sự tham gia tích cực của xã hội dân sự, khu vực tư nhân, cộng đồng kỹ thuật và giới học thuật.

"Tính bao trùm này là chìa khóa để đảm bảo Công ước trở nên thiết thực, hiệu quả và minh bạch", Đại biểu Thụy Sỹ nhấn mạnh tinh thần xây dựng trong các cuộc đàm phán, sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho việc thực hiện Công ước Hà Nội, và cho biết Thụy Sỹ sẽ quyết định việc ký kết Công ước vào thời điểm thích hợp.

"Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác quốc tế chống tội phạm mạng và sẽ tiếp tục là một đối tác xây dựng trong nỗ lực toàn cầu này", ông Thomas Grass nói thêm.

Đồng bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Matt Thistlethwaite cho biết, Australia hiểu rằng việc xây dựng năng lực và các nỗ lực hỗ trợ kỹ thuật phối hợp là trọng tâm trong chống tội phạm mạng, bởi vì sức mạnh của cả nhóm sẽ không được tăng lên khi sức mạnh của những mắt xích yếu nhất không được tăng lên.

Đại biểu Australia chia sẻ: "Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nỗ lực khắc phục tội phạm mạng, hài hòa hóa các khuôn khổ khu vực và đảm bảo các đội ứng phó an ninh mạng trên toàn khu vực được trang bị kiến ​​thức và công cụ để giải quyết các mối đe dọa an ninh mạng hiện tại và mới nổi".

Đồng bộ trưởng về Ngoại giao và Thương mại Matt Thistlethwaite.

Australia cũng cam kết dùng 83,5 triệu USD trong bốn năm (2024 – 2028) để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng năng lực an ninh mạng tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, thông qua Chương trình An ninh mạng Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

