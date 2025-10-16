Việt Nam hoan nghênh Timor Leste trở thành thành viên chính thức ASEAN

(VTC News) -

Trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ ngày 16/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trong hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 vào tháng 5 vừa qua, ASEAN đã quyết định kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của ASEAN. Lễ kết nạp dự kiến diễn ra tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur Malaysia vào 26/10 tới đây.

"Việt Nam hoan nghênh Timor Leste trở thành thành viên chính thức của ASEAN, tin tưởng Timor Leste sẽ đóng góp tích cực vào nỗ lực chung, xây dựng cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, lấy người dân làm trung tâm".

Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim hồi tháng 9 có chuyến thăm 2 ngày đến Timor Leste nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện và khẳng định sự ủng hộ đối với Timor Leste gia nhập ASEAN trong tháng 10/2025. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau chuyến thăm, Malaysia và Timor Leste cam kết thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện. Malaysia nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Timor Leste xây dựng, nâng cao năng lực và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện lộ trình gia nhập ASEAN. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao của Malaysia và Timor Leste cũng đã trao đổi, tham vấn về các vấn đề quốc tế, bao gồm vấn đề Myanmar và Palestine.

Trong dịp này, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos Horta trao tặng huân chương cao quý nhất của nước này cho Thủ tướng Malaysia để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp trong lộ trình Timor Leste gia nhập ASEAN, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025.