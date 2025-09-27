EU mở rộng hợp tác với ASEAN trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam là hình mẫu

(VTC News) -

"Chúng tôi đã cùng các đối tác xem xét việc thực thi và những kết quả ấn tượng của hiệp định thương mại tự do EVFTA sau 5 năm hiệu lực, một hiệp định được xem là hình mẫu đáng mong đợi trong khu vực", Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic thông tin với báo chí cuối chuyến thăm đến Việt Nam hôm 27/9.

Theo đó, thời gian qua, Thương mại giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam hiện là đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Liên minh châu Âu trong khối ASEAN, với tổng kim ngạch thương mại khoảng 64 tỷ euro, thương mại hàng hóa song phương tăng 47%.

Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic trong buổi gặp báo chí.

Mở rộng hợp tác với ASEAN

Trong chuyến công tác của ông Maros Sefcovic đến các nước Đông Nam Á, EU cũng đã hoàn tất một hiệp định thương mại mới với Indonesia và đang trong quá trình đàm phán, "tiến triển rất tốt" với ba quốc gia ASEAN khác là Philippines, Thái Lan và Malaysia.

Ông Maros Sefcovic cho biết, có một cam kết mạnh mẽ từ tất cả các đối tác về việc hoàn tất các cuộc đàm phán này trước năm 2027, dấu mốc kỷ niệm 50 năm đối thoại giữa ASEAN và EU.

"Chúng tôi coi các hiệp định song phương này là những bước xây dựng cho một hiệp định khu vực-với-khu vực trong tương lai, đó là mục tiêu dài hạn. Điều này phản ánh việc chúng tôi nhìn nhận ASEAN là một đối tác chiến lược trong khu vực của Liên minh châu Âu như thế nào", ông nói.

Cao ủy Thương mại EU phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh ASEAN-EU 2025, Malaysia.

Cân bằng cán cân thương mại, nâng tầm quan hệ

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Việt Nam xuất khẩu vào EU nhiều hơn so với chiều ngược lại, Cao ủy Thương mại EU khẳng định, "chúng tôi hoàn toàn ủng hộ tạo ra nhiều giá trị nhất có thể" thông qua việc thực thi đúng đắn các hiệp định thương mại tự do.

Ông Maros Sefcovic: "Sự thật là Việt Nam đang làm tốt hơn châu Âu ở thời điểm hiện tại. Xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu đã tăng 60%, trong khi xuất khẩu từ châu Âu sang Việt Nam tăng 10%".

Ông cho biết hai bên đang tiếp tục thảo luận về cách đạt được sự cân bằng hơn trong thương mại song phương, và đã lập ra một danh sách cụ thể các biện pháp cần xem xét.

Một số ví dụ bao gồm đề xuất đơn giản hóa thủ tục cấp giấy phép trong lĩnh vực vệ sinh và kiểm dịch trong nông nghiệp: Nếu giấy phép được cấp cho một mặt hàng nông sản cụ thể tại một quốc gia EU, nó có thể được tự động được cấp cho các quốc gia thành viên EU còn lại, vì EU có cùng quy định, cùng cơ chế kiểm soát và cùng tiêu chuẩn; và chiều ngược lại khi Việt Nam được cấp phép từ EU.

Ông Maros Sefcovic cho biết thêm, nếu nhìn vào 5 đến 10 năm qua, mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam đang phát triển rất năng động. "Chúng tôi tin rằng bây giờ là thời điểm chúng ta có thể tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác này lên một tầm cao mới, tầm mức của một quan hệ đối tác chiến lược, vượt xa khỏi khuôn khổ thương mại và đầu tư đơn thuần".

Hai bên có thể hợp tác chặt chẽ hơn trong các chương trình nghị sự quốc tế, như việc Việt Nam đang là một đối tác rất quan trọng trong Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng JETP; mở ra nhiều tiềm năng hơn nữa trong các lĩnh vực khí hậu, khoa học và công nghệ, an ninh kinh tế, chất bán dẫn,...

Tại Hà Nội, ông Maros Sefcovic và Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đồng chủ trì phiên họp quan trọng của Ủy ban Thương mại trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do, nhằm đánh giá tình hình thực thi hiệp định.

Các đại diện Việt Nam và EU cũng thảo luận sâu hơn về thương mại song phương, cũng như đầu tư chiến lược lẫn nhau vào các lĩnh vực then chốt như nguyên liệu thô, năng lượng tái tạo, chất bán dẫn và logistics, viễn thông và vận tải.

Gặp gỡ các doanh nghiệp EU tại Việt Nam, Cao ủy Thương mại EU chia sẻ rất ấn tượng với niềm tin của họ vào nền kinh tế Việt Nam và việc sẵn sàng cho các khoản đầu tư quan trọng, cũng như góp ý cụ thể về những vấn đề cần tập trung giải quyết để đảm bảo dòng chảy đầu tư và thương mại thông suốt.