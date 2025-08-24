Vị trí 285 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Ủy ban nhân dân TP.Hà Nội lên kế hoạch bố trí 285 màn hình LED tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học và sân vận động nhằm phục vụ người dân theo dõi sự kiện. Riêng Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội sẽ lắp đặt 22 màn hình lớn tại 18 vị trí trọng điểm trên địa bàn Thủ đô.
Theo ghi nhận của PV, màn hình LED lớn được lắp đặt ngay tại vị trí tòa nhà "Hàm cá mập" bị phá dỡ ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Quảng trường Cách mạng tháng Tám cũng là nơi được bố trí lắp đặt một màn hình LED cỡ lớn.
Dọc tuyến Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền-Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, mỗi giao lộ sẽ bố trí 1 màn hình lớn, tổng cộng là 6 màn hình.
Cụ thể là Ngã tư Nguyễn Thái Học - Chu Văn An-Tôn Đức Thắng, Ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, Vườn hoa góc Hàng Bông - Tràng Thi, Ngã tư Tràng Tiền - Hàng Khay-Hàng Bài, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Ngã tư Ngô Quyền-Tràng Tiền.
Ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền cũng là vị trí đắc địa nơi có các khối đi bộ Quân đội, khối Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an.
Vị trí ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền.
Ngã tư Trần Phú - Hùng Vương, một trong những tuyến đường chính của sự kiện, trở nên rộng rãi và thông thoáng hơn sau khi khu nhà cũ tại số 61 Trần Phú được giải tỏa.
Ngay tại vị trí đắc địa này, một màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người dân theo dõi đầy đủ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Trên các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao..., nhiều màn hình LED đang được lắp đặt. Đây là lộ trình di chuyển của các khối đi bộ gồm Quân đội, lực lượng quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an và khối Hồng kỳ trước khi tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.
Đồ đạc, trang thiết bị kỹ thuật được tập kết để lắp đặt các màn hình LED.
Tại nhiều tuyến đường, công việc lắp đặt các màn hình LED diễn ra gấp rút nhanh chóng không kể nắng, mưa.
Bên cạnh 22 màn hình lớn bố trí tại các vị trí trung tâm, thành phố còn tận dụng 136 màn hình LED sẵn có tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học và sân vận động. Ngoài ra, Hà Nội cũng huy động thêm 127 màn hình cỡ lớn lắp đặt theo hình thức xã hội hóa trên toàn địa bàn, nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền, cổ động cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.
Bình luận