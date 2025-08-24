Vị trí 285 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Bên cạnh 22 màn hình lớn bố trí tại các vị trí trung tâm, thành phố còn tận dụng 136 màn hình LED sẵn có tại trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học và sân vận động. Ngoài ra, Hà Nội cũng huy động thêm 127 màn hình cỡ lớn lắp đặt theo hình thức xã hội hóa trên toàn địa bàn, nhằm bảo đảm công tác tuyên truyền, cổ động cho chuỗi hoạt động chào mừng và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9.