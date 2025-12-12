Vì sao không nên giặt quần jeans thường xuyên?

(VTC News) -

Quần jeans là trang phục phổ biến mà hầu như ai cũng có, thế nhưng không phải ai cũng biết cách vệ sinh và bảo quản nó một cách phù hợp.

Bao nhiêu lâu giặt quần jeans một lần?

Các chuyên gia đều có chung quan điểm, không nên giặt quần jeans sau mỗi lần mặc. Điều đó không thực sự cần thiết và có thể làm quần hỏng nhanh hơn. Tuy nhiên, có rất nhiều yếu tố có thể thay đổi chính xác số lần mặc quần jeans mà không cần giặt.

Giặt quần jeans quá nhiều lần sẽ làm quần nhanh bị bạc màu và sờn cũ.

Nếu quần jeans bị dính các vết bẩn nhỏ, bạn nên xử lý cục bộ các vết bẩn đó ngay khi có thể, thay vì ném cả chiếc quần vào máy giặt. Bạn chỉ nên giặt quần jeans nếu như khi dính các vết bẩn lớn, không thể xử lý riêng được.

Ngoài vết bẩn, mồ hôi cũng quyết định tần suất giặt. Nguyên tắc là nếu bạn không đổ mồ hôi, quần không mùi, có thể chưa giặt. Thời điểm ngửi thấy quần có mùi, bạn cần giặt luôn. Mùi có nghĩa là vi khuẩn đang sinh sôi và vi khuẩn này có thể ăn mòn vải, cũng sẽ không tốt cho làn da.

Còn nếu như quần jeans chưa dính vết bẩn, khi mặc quần bạn chưa đổ nhiều mồ hồi, quần chưa có mùi thì bạn nên giặt sau ba đến mười lần mặc.

Quần jeans thuộc chất liệu đặc biệt ít bị bị bám mùi và bụi bẩn, trừ khi bạn làm dính thức ăn hoặc lăn lộn dưới bùn đất lâu. Giặt quần jeans quá nhiều lần sẽ làm quần nhanh bị bạc màu và sờn cũ; nên giặt càng ít càng tốt để giữ quần luôn như mới.

Nếu quần jeans bị dính các vết bẩn nhỏ, bạn nên xử lý cục bộ các vết bẩn đó ngay khi có thể.

Có nên giặt quần jeans bằng máy giặt?

Bên cạnh đưa ra lời khuyên về tần suất giặt quần jeans, các chuyên gia còn khuyến khích mọi người nên giặt chúng bằng tay. Tờ Aboluowang trích dẫn lời của Giám đốc điều hành của Levi's, Charles Berger khuyên: Bạn nên tránh cho quần jeans vào máy giặt và chỉ nên làm sạch các vết bẩn khi cần thiết.

Người này nói: "Một người thực sự đam mê quần jeans, một người thực sự yêu thích quần jeans sẽ khuyên bạn đừng bao giờ cho quần jeans vào máy giặt. Vì vậy, đó là điều tôi vẫn làm. Nếu quần jeans của tôi bị dính cà ri, tôi sẽ giặt. Nhưng tôi chỉ giặt sạch vết bẩn cục bộ. Nếu chúng thực sự bẩn, ví dụ như khi tôi đổ mồ hôi nhiều hoặc vì lý do nào khác, và chúng bị bẩn nhiều, tôi sẽ giặt bằng tay".

Không nên cho quần jeans vào máy giặt.

Giặt quần jeans đúng cách

Cách giặt quần jeans tốt nhất là bằng tay. Với loại mới mua, bạn có ngâm quần trong nước lạnh pha chút muối khoảng 12 giờ rồi giặt sạch lại với nước. Sau đó, bạn sử dụng nước xả vải để quần có mùi thơm dễ chịu.

Để mặt nhuộm màu jeans không tiếp xúc nhiều với nước, xà phòng và tránh bị phai màu, bạn nên lộn mặt trái ra bên ngoài khi giặt. Cách này còn giúp quần không bị ma sát và vò nhiều lần làm màu quần bị phai, mài mòn.

Nếu bạn quá bận rộn và buộc phải giặt quần jeans bằng máy, khi đó, bạn nên lộn trái quần để quần giữ màu, chọn chế độ giặt lạnh. Bạn hãy chọn một chu kỳ giặt nhẹ và sử dụng chất tẩy rửa nhẹ để giảm cọ xát và nhàu, tránh làm mất màu.

Cách bảo quản đồ jeans

Không sấy khô quần jeans sau khi giặt mà nên để chúng tự khô. Phơi khô sẽ giúp dáng quần luôn đẹp. Nếu bạn muốn sấy thì hãy đảm bảo sấy ở chế độ thấp nhất.

Khi phơi quần jeans, bạn nên tránh chỗ có ánh nắng trực tiếp, vì như thế có thể khiến quần bị phai màu. Nên phơi quần jeans ở nơi mát mẻ, khô thoáng.

Không nên gấp quần jeans sau khi phơi khô, nên treo chúng lên, như vậy dáng quần sẽ luôn luôn thẳng đẹp như mới mua.

Không nên giặt quần jeans sau khi phơi khô.

Những điều thú vị về quần jeans có thể bạn chưa biết

Quần jeans là trang phục quen thuộc với rất nhiều người, tuy nhiên, có những sự thật thú vị về trang phục này mà không phải ai cũng biết.

Tại sao quần jeans chủ yếu có màu xanh dương?

Bây giờ, quần jeans có nhiều màu như xanh, trắng, đen, nâu... nhưng những chiếc quần jeans cổ điển vẫn chọn màu xanh là chủ đạo.

Khi mới ra đời, quần jeans có màu nâu do cha đẻ của Jeans - Levi Strauss đã hợp tác với Latvian Jacob Davis để sản xuất quần áo bằng vải thô canvas (vải dệt từ sợi bông/cotton) màu chàm. Chất vải này có màu nâu và chất liệu dày dặn tạo độ bền cho những công nhân thực hiện công việc đào vàng.

Tới năm 1853, Levis thay đổi chất liệu jeans bằng vải denim - màu xanh dương. Màu xanh của jeans được nhuộm từ thuốc nhuộm chàm (Indigo) tự nhiên. Khi thuốc nhuộm bị đun nóng, chỉ bám trên ngoài mặt vải, cần phải có chất xúc tác hóa học mới có thể ăn màu. Sau mỗi lần giặt thì màu bị phai dần đi.

Ngày nay, nhà sản xuất sử dụng thuốc nhuộm chàm tổng hợp, cùng với kết cấu sợi dệt thông minh, các sợi vải của jeans ngày nay còn có thể pha trộm các màu khác. Đó chính là lí do tại sao bên ngoài quần jeans là màu xanh nhưng bên trong lại màu khác.

Ngày nay quần jeans được đa dạng màu sắc nhưng giới trẻ vẫn ưa chuộng màu cổ điển - xanh dương.

Quần jeans được đa dạng màu sắc nhưng giới trẻ vẫn ưa chuộng màu cổ điển - xanh dương.

Tại sao quần jeans lại có đinh tán?

Công nhân thường xuyên ngồi xổm, đứng lên và dạng chân, điều này rất dễ khiến quần jeans bị rách. Việc gia cố các điểm dễ bị rách bằng đinh tán sẽ giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống khó xử này.

Tại sao quần jeans hay gắn liền với cao bồi?

Cao bồi và thợ mỏ ở miền Tây nước Mỹ cần quần áo chịu được điều kiện khắc nghiệt, không dễ bị rách khi làm việc. Vải denim dày, bền bỉ đã trở thành lựa chọn hoàn hảo, đặc biệt là khi Levi's gia cố bằng đinh tán kim loại.

Vào những năm 1930, các bộ phim miền Tây đã cho ra đời những hình mẫu cao bồi sành điệu. Levi's tận dụng điều này, quảng cáo nhấn mạnh sự kết nối giữa jeans và cuộc sống miền Tây hoang dã.

Như vậy, jeans ban đầu là trang phục lao động cho thợ mỏ, công nhân, rồi trở thành "linh hồn" của phong cách cao bồi nhờ độ bền và khả năng giữ form tốt.