(VTC News) -

Khi di chuyển bằng máy bay, nhất là vào những ngày nóng bức, hành khách có xu hướng lựa chọn trang phục đơn giản, gọn gàng để vừa thuận tiện vừa tạo cảm giác mát mẻ. Tuy nhiên, khi đi máy bay không nên mặc quần đùi, áo ngắn mà tốt nhất là nên chọn những bộ đồ tuy thoải mái nhưng không hở da thịt.

Vì sao khi đi máy bay không nên mặc quần đùi, áo ngắn?

Khi mặc những trang phục hở da như quần đùi, áo ngắn, phần da của hành khách sẽ phải tiếp xúc trực tiếp với đệm ghế ngồi, trong khi chỗ ngồi trên máy bay không sạch như nhiều người vẫn tưởng. Những chiếc ghế này không phải lúc nào cũng được vệ sinh hay khử trùng. Bạn không thể biết đã có bao nhiêu người và những thứ gì đã chạm vào ghế.

Vì sao khi đi máy bay không nên mặc quần đùi, áo ngắn? Bởi vì nếu mặc trang phục ngắn, da của bạn sẽ phải tiếp xúc với vi khuẩn nhiều hơn. (Ảnh: Best life)

Có những chỗ sẽ không được làm sạch sâu, là nơi ẩn chứa rất nhiều vi khuẩn, làm tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm, bệnh ngoài da. Đó là lý do vì sao khi đi máy bay không nên mặc quần đùi, áo ngắn; bạn nên mặc đồ dài, thoải mái để giảm khả tiếp xúc trực tiếp với vi khuẩn.

Ngoài ra, khi đi máy bay, nếu ngồi cạnh cửa số, bạn không nên dựa đầu vào đó để ngủ vì cửa sổ của máy bay không được vệ sinh thường xuyên.

Khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay, hành khách không nên dùng tay ấn trực tiếp vào nút xả bồn cầu. Hãy lấy một tờ giấy hoặc khăn dùng trong nhà vệ sinh đặt lên nút xả rồi mới ấn. Nút xả là nơi nhiều người chạm vào, có thể chứa rất nhiều vi khuẩn. Bạn cũng nên áp dụng cách này khi sử dụng bất kỳ nhà vệ sinh công cộng nào trên mặt đất.

Những gợi ý về trang phục khi đi máy bay

Bạn nên mặc các trang phục tiện dụng và thoải mái như áo phông, quần jeans; hạn chế mặc váy. Tuy nhiên nếu chuyến bay không quá dài, bạn có thể mặc những chiếc váy maxi, vừa đẹp, thoải mái vừa không quá hở.

Việc ngồi lâu trên máy bay có thể khiến bạn mệt mỏi. Vì thế, quần áo rộng rãi, chất liệu thoáng mát, thấm hút mồ hôi sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn.

Ngoài ra, để chuyến bay thoải mái và an toàn, các tiếp viên hàng không khuyên bạn không nên mặc các trang phục dưới đây:

- Quần áo bó sát: Trong suốt quá trình di chuyển, mạch máu trong cơ thể sẽ phải chịu áp lực do sự thay đổi áp suất. Những loại trang phục bó sát làm tăng áp lực lên cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Bởi vậy, bạn nên chọn những bộ đồ rộng rãi, thoải mái một chút khi di chuyển bằng máy bay.

- Quần áo bằng vật liệu dễ cháy: Mặc dù hiếm khi gặp phải trường hợp khẩn cấp trên các chuyến bay nhưng bạn vẫn nên đề phòng. Các vật liệu dễ cháy gồm vải sần, vải mỏng, vải bông hay vải lanh... Để an toàn hơn trong các tình huống có hỏa hoạn, bạn nên mặc các loại vải dày.

- Quần áo không đủ ấm: Nhiệt độ trên các chuyến bay thường thấp để đảm bảo sự an toàn cho hành khách. Hơn nữa, trên chuyến bay, bạn cũng không thể di chuyển thường xuyên nên dễ có cảm giác lạnh. Vì vậy, bạn nên mặc vài lớp quần áo để có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

- Trang phục phức tạp: Bạn chắc hẳn không muốn phải ở lâu trong nhà vệ sinh máy bay chỉ vì phải cố gắng cởi bộ áo liền quần. Trang phục phức tạp không chỉ khiến việc đi vệ sinh trở nên khó khăn hơn mà còn làm bạn khó chịu khi ngồi ghế. Nếu không muốn cứ 5 phút lại phải chỉnh quần áo, hãy đảm bảo rằng bạn đang mặc một bộ đồ thoải mái.

- Các loại vải gây ngứa: Một số loại vải thích hợp để đi chơi nhưng cũng có thể khiến bạn khó chịu khi ngồi trên máy bay nhiều giờ liền. Bạn nên mặc các loại vải thoáng khí và mềm mại để tránh tình trạng da bị kích ứng trên chuyến bay.

- Giày cao gót: Nên lựa chọn giày thể thao thay vì giày cao gót để thoải mái hơn khi di chuyển. Trong những tình huống khẩn cấp, giày cao gót còn có thể gây rắc rối cho bạn. Ngoài ra, do làm bằng chất liệu vải không co giãn, giày da sẽ co lại khi gặp không khí lạnh khiến đôi chân trở nên đau nhức.