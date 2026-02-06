Từ kẻ giết người trốn truy nã đến 'đạo diễn' vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

(VTC News) -

Kế hoạch cướp ngân hàng của kẻ giết người cùng đàn em

Sáng nay (6/2), Công an tỉnh Gia Lai công bố thông tin cụ thể về kết quả điều tra, quá trình truy xét, bắt giữ các nghi phạm, đồng thời làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm liên quan đến vụ án cướp ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Sau quá trình khẩn trương điều tra truy xét, chiều 5/2, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã bắt thành công Phạm Anh Tài (Biệt danh: Tài "đen", Sinh năm 1990, trú phường Kon Tum tỉnh Quảng Ngãi); Lê Văn Ân (Sinh năm 1991, trú tại thôn 8, xã Đắk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi) - Tài và Ân là 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai vào chiều 19/1/2026.

Hai nghi phạm cướp ngân hàng này bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phận phía Tây tỉnh Quảng Ngãi.

Phạm Anh Tài (áo đỏ) và Lê Văn Ân khi bị bắt.

Vụ cướp ngân hàng táo tợn này không phải là hành vi liều lĩnh tức thời, đó là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, do một đối tượng từng gây án giết người, trốn truy nã nhiều năm cầm đầu, cùng đàn em thân tín sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả.

Theo hồ sơ trinh sát, Tài “đen” là đối tượng bị Công an tỉnh Kon Tum (cũ) khởi tố về tội Giết người và ra quyết định truy nã bị can từ năm 2018. Theo quyết định truy nã, Tài có liên quan đến vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bar Window (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, cũ, nay là phường Kon Tum) vào đêm 5/8/2018 khiến 2 người tử vong và nhiều người bị thương. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn và lẩn trốn nhiều năm qua.

Trong thời gian lẩn trốn, Tài “đen” luôn mang theo súng quân dụng, nuôi dưỡng một nhóm đàn em thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Trong số những người thường xuyên đi cùng Tài, Lê Văn Ẩn (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) nổi lên như cánh tay đắc lực.

Khi tiền bạc cạn kiệt, Tài rủ Ân cướp ngân hàng để lấy tiền tiêu xài.

Không chọn địa bàn quen thuộc, các đối tượng di chuyển từ TP Kon Tum cũ xuống Pleiku. Với kinh nghiệm lẩn trốn nhiều năm, đối tượng không trực tiếp hành động một cách bộc phát, mà xây dựng kế hoạch bài bản.

Cùng với Lê Văn Ẩn, Tài nhiều lần di chuyển từ TP Kon Tum cũ xuống Pleiku, âm thầm khảo sát Phòng giao dịch Trà Bá - nơi được đánh giá là “mục tiêu phù hợp”: đông người giao dịch, lượng tiền mặt lớn, nhưng không quá xa các tuyến đường tẩu thoát liên tỉnh.

Cả hai đã đi thực địa nhiều lần để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát. Các đối tượng cũng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tranh sự truy xét của cơ quan công an.

Từng chi tiết nhỏ đều được tính toán, phân vai kỹ lưỡng, từ thời điểm gây án, người trực tiếp khống chế, người cảnh giới ,cách khống chế nhân viên, đến hướng rút lui nhanh nhất sau khi lấy được tiền.

Phạm Anh Tài (Tài “đen”) đang trốn truy nã về tội Giết người là kẻ chủ mưu vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

15h52 ngày 19/1/2026, giữa buổi chiều tưởng như bình lặng tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai), hai kẻ bất hảo rút súng uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch. Chúng ra lệnh ngắn gọn, dứt khoát, không la hét, không thừa động tác - biểu hiện rõ của những kẻ đã chuẩn bị tâm lý và kịch bản từ trước.

Chỉ trong ít phút ngắn ngủi, gần 1,9 tỷ đồng bị chiếm đoạt, các đối tượng nhanh chóng rời hiện trường, để lại phía sau là sự hoang mang, lo sợ của người dân và áp lực đặc biệt lớn cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi thoát khỏi khu vực trung tâm, các đối tượng liên tục thay đổi phương tiện: Bỏ xe máy đầu tiên tại một khu dân cư thưa người, thay quần áo, dùng xăng đốt bỏ toàn bộ trang phục gây án, giày dép và các vật dụng dễ nhận dạng. Việc phi tang này diễn ra nhanh chóng, có chuẩn bị từ trước - đúng với bản năng của một kẻ đã quen sống ngoài vòng pháp luật.

Sau đó, cả hai di chuyển về TP. HCM, nơi được chọn làm điểm “hạ nhiệt”. Tại đây, chúng tìm cách tẩu tán tài sản cướp được. Sau đó, Lê Văn Ẩn tách nhóm, quay về Quảng Ngãi, sống lặng lẽ như một người dân bình thường. Riêng Tài “đen” tiếp tục lẩn trốn, di chuyển liên tục, hạn chế liên lạc, luôn thủ sẵn súng bên người.

Chuyên án đặc biệt và cái kết của kẻ bất hảo

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án và đối tượng thực hiện vụ cướp có tính chất manh động, liều lĩnh và có kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 và Công an TP. HCM cử lãnh đạo Cục, lãnh đạo cấp phòng và CBCS dày dạn kin kinh nghiệm nhanh chóng có mặt phối hợp, hỗ trợ phá án.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp đấu tranh, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản; Ban Chỉ đạo do Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng ban; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự là Phó Trưởng Ban Thường trực; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai là Phó Trưởng Ban.

Trưởng Ban Chỉ đạo đã đề ra 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Công an tỉnh Gia Lai nói chung và Ban Chuyên án nói riêng cần phải tập trung cao độ để thực hiện, mỗi nhóm nhiệm vụ do 01 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trong khi các đối tượng tin rằng mình đã “xóa sạch dấu vết”, Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, thì lực lượng công an lại lần ngược từng mảnh nhỏ của hành trình trốn chạy: từ camera giao thông, dữ liệu dân cư, đến các mối quan hệ xã hội cũ của Tài.

Song song với nghiệp vụ trinh sát, công an phát động phong trào tố giác tội phạm, rà soát các đối tượng hình sự nổi trên địa bàn Gia Lai, Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Cái tên Phạm Anh Tài dần hiện rõ trở lại - không chỉ bởi vụ cướp ngân hàng, mà còn bởi bản án giết người năm 2018 chưa khép lại.

Từ tài liệu trinh sát thu thập được có quan công an xác định, Tài luôn mang theo súng quân dụng nên nhiều khả năng hắn sẽ dùng vũ khí để chống trả, tẩu thoát khi bị truy bắt. Chính vì vậy, yêu câu đặt ra là ngoài việc truy bắt đối tượng nhanh chóng thì phải đảm bảo an toàn tính mạng cho lực lượng truy bắt và nhân dân. Đồng thời, nhiều khả năng, ngoài Tài và Ân, không loại trừ khả năng sẽ còn đối tượng khác với vai trò giúp sức hoặc che giấu hành vi phạm tội của hai kẻ trên nên phải xác định chính xác để nhanh chóng, kịp thời bắt giữ đối tượng, thu giữ các đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Khi đủ tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Khi bị bắt giữ, Tài buộc phải khai nhận toàn bộ hành vi, từ vụ cướp ngân hàng đến vụ giết người tại quán bar năm xưa.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các mối liên quan, nguồn gốc vũ khí, cũng như khả năng có thêm đối tượng giúp sức trong quá trình trốn chạy và tẩu tán tài sản.

Ngày 05/02, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Thư khen biểu dương chiến công xuất sắc của các đơn vị: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 02 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Nội dung Thư khen nêu rõ, mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với Cơ quan điều tra của đối tượng rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, ngày 05/02/2026, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 02 đối tượng gây án, thu giữ 04 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ của các đơn vị, địa phương trong phối hợp triển khai thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Kết quả điều tra, bắt giữ 02 đối tượng gây án đã góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, góp phần chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong sự bình yên và hạnh phúc.