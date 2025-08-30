Vì sao cúm dễ bùng phát trong mùa tựu trường?

(VTC News) -

Theo TS.BS Đào Hữu Nam, Trưởng Khoa Điều trị tích cực, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, số liệu mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy cúm mùa – vốn được coi là bệnh thường gặp vào mùa đông xuân – đang có xu hướng lưu hành quanh năm. Đặc biệt, mùa thu 2025 chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về số ca mắc và nhập viện, trong đó nhóm trẻ em và người cao tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, các bệnh viện ghi nhận số ca nhập viện vì biến chứng cúm mùa tăng gấp 1,5 – 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cảnh báo tỷ lệ trẻ em mắc cúm nhập viện trong tháng 9 – 10/2025 tăng nhanh, đặc biệt tại các thành phố lớn, nơi mật độ dân cư cao và thời tiết biến động thất thường.

Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận số trẻ đến khám vì cúm mùa tăng đột biến trong 2 tháng qua. Các bác sĩ nhấn mạnh, nhiều trường hợp nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt cao – những biến chứng nguy hiểm thường gặp ở trẻ em mắc cúm.

Tiêm vaccine phòng cúm hàng năm vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc và nhập viện.

Theo các chuyên gia, khi học sinh đồng loạt quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm mùa, tăng cao do môi trường lớp học kín, đông đúc và sự thay đổi thất thường của thời tiết giao mùa. Virus cúm có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt ở trẻ nhỏ – nhóm có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện và ý thức vệ sinh cá nhân còn hạn chế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế Việt Nam, biện pháp phòng ngừa cúm hiệu quả nhất hiện nay là tiêm vaccine định kỳ hằng năm. Vaccine cúm mùa được cập nhật thường xuyên theo biến chủng virus mới, giúp cơ thể tạo kháng thể, giảm nguy cơ mắc bệnh và ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên nên được tiêm vaccine cúm mỗi năm, lý tưởng nhất là trước mùa dịch 2–4 tuần để cơ thể có đủ thời gian tạo miễn dịch.

Ngoài trẻ nhỏ, nhóm cần tiêm phòng còn gồm: Người trên 50 tuổi, người mắc bệnh mãn tính (tim mạch, tiểu đường, COPD...), phụ nữ mang thai, người có hệ miễn dịch suy giảm, người vừa phẫu thuật hoặc mới sinh con.

Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, chưa đủ điều kiện tiêm chủng, nguy cơ lây nhiễm vẫn rất cao nếu người thân chưa được tiêm ngừa. Đặc biệt, các bé sinh non, có bệnh nền như suy tim, rối loạn chuyển hóa... cần được bảo vệ chủ động bằng việc tiêm phòng đầy đủ cho người chăm sóc.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, cảnh báo rằng cúm là bệnh phổ biến nhưng tuyệt đối không được xem nhẹ. Thực tế đã ghi nhận nhiều ca biến chứng nặng do chủ quan, nhất là ở trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Tiêm vaccine phòng cúm hàng năm vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc và nhập viện.

Ngoài tiêm vaccine, cần lưu ý rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng khi ho, hạn chế tiếp xúc gần khi có triệu chứng cúm. Nên đeo khẩu trang nơi công cộng, đặc biệt khi trẻ đến trường hoặc khu vui chơi đông đúc; giữ nhà cửa thông thoáng, vệ sinh đồ chơi và vật dụng sinh hoạt thường xuyên; đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ, giúp tăng cường sức đề kháng cho trẻ.