Vì sao có mùi người già và làm thế nào để khắc phục?

(VTC News) -

Khi chúng ta già đi, cơ thể sẽ trải qua một số thay đổi, chẳng hạn như mất trí nhớ, đau khớp, giảm thị lực, mùi khó chịu xuất hiện trên cơ thể, còn gọi là "mùi người già". Ngoài tuổi tác, điều này thực tế có liên quan đến thói quen sống không lành mạnh.

Các bác sĩ cảnh báo rằng khi con người già đi, đặc biệt là sau 50 tuổi, nếu ta tiếp tục duy trì một số thói quen lối sống không tốt, chúng có thể đẩy nhanh quá trình suy giảm sức khỏe, khiến một số vấn đề bên trong và bên ngoài cơ thể dần xuất hiện.

Khi cơ thể lão hóa, mùi người già dần xuất hiện. (Ảnh: Shutterstock)

Những nguyên nhân chính gây ra "mùi người già"

Mùi người già rõ rệt dần theo tuổi tác và thường do các nguyên nhân sau:

Thói quen sử dụng thực phẩm

Đối với người trung niên và cao tuổi, chế độ ăn uống lành mạnh là nền tảng để đảm bảo sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nhiều người không còn chú trọng đến chế độ ăn uống cân bằng sau khi bước vào tuổi già, chuộng thực phẩm nhiều chất béo, nhiều calo, ít vi chất dinh dưỡng, thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn, không chú ý bổ sung rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Thói quen ăn uống không lành mạnh này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cơ thể, đặc biệt là chức năng của các cơ quan nội tạng.

Ăn quá nhiều và tiêu thụ quá nhiều mỡ động vật và thức ăn mặn có thể dẫn đến các bệnh mãn tính như huyết áp cao, lượng đường trong máu cao và cholesterol cao, có liên quan chặt chẽ đến việc hình thành "mùi hôi của người già".

Quá trình trao đổi chất cơ thể

Khi quá trình trao đổi chất của cơ thể chậm lại, các chất như đường và chất béo không thể được chuyển hóa và bài tiết hiệu quả, và chúng có xu hướng tích tụ. Độc tố trong cơ thể khó đào thải, dẫn đến mùi hôi.

Đặc biệt, những người mắc tiểu đường mà không kiểm soát chế độ ăn uống khiến lượng đường trong máu tiếp tục tăng sẽ dễ bị mùi hôi cơ thể. Mùi này thường được gọi là "mùi tiểu đường" và thường biểu hiện bằng vị ngọt đặc trưng trong miệng. Mùi cơ thể và hơi thở cũng có thể có những thay đổi tương tự.

Nếu bạn có chế độ ăn uống không hợp lý trong thời gian dài, các chất độc trong cơ thể sẽ dần tích tụ, cuối cùng dẫn đến hình thành "mùi người già" và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như các mối quan hệ xã hội của bạn.

Sử dụng thực phẩm không lành mạnh sẽ gây ra mùi hôi cơ thể. (Ảnh: Sohu)

Cách khắc phục mùi người già

Để hạn chế, cải thiện mùi người già, bạn nên:

Ăn ít thực phẩm nhiều chất béo, nhiều đường và nhiều muối

Thay vào đó hãy ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ và ít chất béo như rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao. Đặc biệt chú ý kiểm soát lượng thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn.

Duy trì chế độ ăn ít chất béo, nhiều chất xơ, ít đường không chỉ giúp kiểm soát lượng đường và lipid máu mà còn cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm gánh nặng cho gan và thận, đồng thời giảm cơ bản việc sản sinh mùi cơ thể khó chịu.

Tránh lạm dụng thuốc

Một số loại thuốc thông thường như thuốc hạ huyết áp, thuốc giảm đau, thuốc ngủ... nếu sử dụng không có chỉ định của bác sĩ và lạm dụng trong thời gian dài có thể gây tác dụng phụ cho cơ thể, đặc biệt là gan và thận, hai cơ quan chịu trách nhiệm giải độc và bài tiết. Lạm dụng thuốc sẽ làm tăng gánh nặng cho chúng, dẫn đến tác dụng phụ của thuốc và tích tụ độc tố.

Lạm dụng thuốc trong thời gian dài không chỉ gây tổn thương gan và thận mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa, làm ảnh hưởng đến chức năng giải độc của cơ thể. Khi chúng ta già đi, khả năng chuyển hóa và giải độc của cơ thể dần suy yếu. Kết quả là, thuốc được chuyển hóa chậm hơn và có xu hướng tích tụ trong cơ thể, dẫn đến các phản ứng bất lợi.

Những chất độc tích tụ này có thể được thải ra qua bề mặt cơ thể, miệng, nách và những nơi khác, tạo thành mùi khó chịu và thậm chí gây ra "mùi của người già". Để tránh những tác hại tiềm ẩn do thuốc gây ra, người cao tuổi nên tránh tự ý dùng thuốc, đặc biệt là một số loại thuốc thông thường, cần sử dụng theo chỉ định của bác sĩ.

Việc sử dụng thuốc cũng dễ làm thay đổi mùi mồ hôi. (Ảnh: Sohu)

Thường xuyên vệ sinh sạch sẽ

Tắm là một trong những thói quen sức khỏe cơ bản nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người cao tuổi không tắm trong thời gian dài hoặc thậm chí không chú ý đến vệ sinh cá nhân do các chức năng cơ thể suy giảm dần, khó khăn trong vận động, hoặc họ cảm thấy không cần tắm thường xuyên nữa.

Nếu bạn không vệ sinh da thường xuyên, bụi bẩn sẽ tích tụ trên da, gây ra các vấn đề như khô và ngứa. Sự phát triển của vi khuẩn trên bề mặt da cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của bạn.

Người cao tuổi nên duy trì thói quen tắm rửa hàng ngày, đặc biệt là vào thời tiết nóng bức. Việc vệ sinh cơ thể hàng ngày có thể loại bỏ mồ hôi, dầu và bụi bẩn trên da, giúp cơ thể luôn tươi mát và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn.

Tránh các bệnh do virus

Hệ miễn dịch của người cao tuổi yếu hơn người trẻ và dễ bị các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus tấn công hơn. Nhiều người trung niên và cao tuổi ở nhà trong thời gian dài, thiếu vận động ngoài trời và các hoạt động xã hội. Do đó, họ không chú ý bảo vệ bản thân khi ra ngoài và dễ bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus từ bên ngoài.

Đặc biệt ở những nơi đông người như chợ, trung tâm thương mại, người cao tuổi dễ trở thành mục tiêu của mầm bệnh, làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Nếu người cao tuổi ra ngoài mà không có biện pháp bảo vệ thích hợp, họ có thể gặp các vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da và thậm chí là các biến chứng khác do nhiễm trùng.

Nhiễm trùng không chỉ làm tăng gánh nặng cho cơ thể mà còn ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan quan trọng như thận, khiến những người khỏe mạnh ban đầu có mùi cơ thể bất thường hoặc các triệu chứng khác, làm trầm trọng thêm tình trạng "mùi người già".

Để giảm nguy cơ lây nhiễm, người cao tuổi nên thực hiện các biện pháp bảo vệ khi ra ngoài, đặc biệt là trong mùa cúm hoặc khi dịch bệnh đang bùng phát. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và rửa tay thường xuyên là những biện pháp quan trọng để phòng ngừa lây nhiễm.

Xây dựng lối sống tích cực

Sức khỏe tinh thần cũng là một yếu tố then chốt đối với sức khỏe của người cao tuổi. Nhiều người cao tuổi cảm thấy cô đơn, lo lắng, thậm chí trầm cảm do cơ thể dần suy yếu .

Các vấn đề về cảm xúc không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Người cao tuổi nên học cách đối mặt với tuổi già, duy trì thái độ sống tích cực, duy trì các hoạt động xã hội, tham gia các sở thích... để giúp bản thân luôn vui vẻ.

Nếu bạn cảm thấy chán nản, bạn nên tìm kiếm sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng và thậm chí cân nhắc tìm kiếm sự tư vấn tâm lý chuyên nghiệp để giúp bạn điều chỉnh cảm xúc và duy trì trạng thái bình tĩnh.

"Mùi người già" không phải là sản phẩm tất yếu của quá trình lão hóa. Nó thường liên quan mật thiết đến một số thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Sự tích tụ lâu dài của những thói quen xấu khiến cái gọi là "mùi cơ thể" âm thầm phát triển. Vì vậy, duy trì lối sống lành mạnh không chỉ để kéo dài tuổi thọ mà còn để cơ thể tràn đầy năng lượng và tránh được các vấn đề về mùi hôi cơ thể, giúp người cao tuổi thêm tự tin trong giao tiếp.