Tắm vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

(VTC News) -

Nhiều người thích tắm buổi sáng vì nó giúp bạn thức dậy và bắt đầu ngày mới một cách sảng khoá. Ngược lại, những người trung thành với tắm đêm sẽ cho rằng tắm đêm sẽ tốt hơn vì gột rửa chất bẩn một ngày dài và giúp thư giãn trước khi đi ngủ.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Chuyên gia Primrose Freestone, nghiên cứu vi sinh vật học tại Đại học Leicester, việc tắm sáng và tắm tối mang lại những lợi ích khác nhau mà có thể bạn chưa biết.

Lợi ích của việc tắm rửa mỗi ngày

Trước hết, điều quan trọng cần nhấn mạnh là tắm là một phần không thể thiếu trong bất kỳ thói quen vệ sinh tốt nào – bất kể bạn muốn tắm vào thời điểm nào. Tắm giúp chúng ta loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da, từ đó ngăn ngừa phát ban và nhiễm trùng da. Tắm cũng giúp loại bỏ mồ hôi, giúp khử mùi cơ thể.

Mặc dù nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mùi cơ thể là do mồ hôi gây ra, nhưng thực ra nó được tạo ra bởi vi khuẩn sống trên bề mặt da. Mồ hôi thực chất không có mùi. Nhưng vi khuẩn cư trú trên da – cụ thể là tụ cầu khuẩn – lại sử dụng mồ hôi làm nguồn dinh dưỡng trực tiếp. Khi chúng phân hủy mồ hôi, mồ hôi sẽ giải phóng một hợp chất chứa lưu huỳnh gọi là thioalcohols, chính là nguyên nhân gây ra mùi hôi nồng nặc mà nhiều người trong chúng ta thường gặp.

Tắm rửa mỗi ngày giúp chúng ta loại bỏ vi khuẩn trên da. (Ảnh: iStock)

Nên tắm buổi sáng hay buổi tối?

Trong ngày, cơ thể và tóc của bạn chắc chắn sẽ tích tụ các chất ô nhiễm và chất gây dị ứng (như bụi và phấn hoa) cùng với mồ hôi và dầu nhờn tích tụ. Mặc dù một số hạt này sẽ được quần áo giữ lại, nhưng một số khác chắc chắn sẽ bám vào ga trải giường và vỏ gối.

Mồ hôi và dầu từ da cũng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn tạo nên hệ vi sinh vật trên da phát triển. Những vi khuẩn này sau đó có thể được truyền từ cơ thể bạn sang ga trải giường.

Tắm vào buổi tối có thể loại bỏ một số chất gây dị ứng, mồ hôi và dầu bám vào trong ngày nên sẽ ít chất này bám vào ga trải giường hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn vừa tắm xong trước khi đi ngủ, bạn vẫn sẽ đổ mồ hôi vào ban đêm – bất kể nhiệt độ thế nào. Vi khuẩn trên da sẽ ăn hết các chất dinh dưỡng trong mồ hôi đó.

Điều này có nghĩa là đến sáng, cả hai loại vi khuẩn sẽ bám trên ga trải giường và bạn có thể sẽ thức dậy với mùi cơ thể khó chịu.

Tắm buổi tối có thể giúp rửa sạch bụi bẩn và chất bẩn trong ngày, nhưng điều đó không giúp bạn thơm tho vào sáng hôm sau. Điều đặc biệt làm mất tác dụng làm sạch của việc tắm đêm là nếu ga trải giường của bạn không được giặt thường xuyên. Các vi khuẩn gây mùi có trong ga trải giường có thể lây lan sang cơ thể sạch sẽ của bạn khi bạn ngủ.

Tắm buổi tối giúp loại bỏ được bụi, vi khuẩn bám trên da. (Ảnh: iStock)

Tắm vào ban đêm cũng không ngăn chặn được quá trình bong tróc tế bào da. Điều này có nghĩa là chúng có thể trở thành nguồn cơn của các chứng dị ứng. Nếu bạn không giặt ga trải giường thường xuyên, điều này có thể dẫn đến tích tụ tế bào da chết, tạo điều kiện cho mạt bụi phát triển. Phân của những con mạt bụi này có thể gây dị ứng và làm trầm trọng thêm bệnh hen suyễn.

Ngược lại, tắm buổi sáng có thể giúp loại bỏ tế bào da chết cũng như mồ hôi hoặc vi khuẩn bám trên ga trải giường vào ban đêm. Điều này đặc biệt quan trọng nếu ga trải giường của bạn chưa được giặt sạch trước khi đi ngủ.

Tắm vào buổi sáng cho thấy cơ thể bạn sẽ sạch hơn khỏi các vi khuẩn bám trên da vào ban đêm khi mặc quần áo mới. Bạn cũng sẽ bắt đầu ngày mới với ít mồ hôi hơn, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây mùi phát triển - điều này có thể giúp bạn thơm tho hơn trong suốt cả ngày so với người tắm vào buổi tối.

Do đó, theo các chuyên gia, việc tắm vào buổi sáng hay tối tùy thuộc vào tính chất công việc và hoạt động cả ngày của bạn. Tuy nhiên, tắm buổi sáng được cho là giúp bạn có thể sạch sẽ một ngày dài, một cách khởi động hiệu quả cho một ngày làm việc.

Bên cạnh đó, việc tắm rửa chỉ phát huy tác dụng khi chăn giường bạn luôn sạch sẽ. Bất kể bạn thích tắm vào buổi sáng hay buổi tối, việc vệ sinh ga trải giường thường xuyên là rất quan trọng. Bạn nên giặt ga trải giường và vỏ gối ít nhất mỗi tuần một lần để loại bỏ mồ hôi, vi khuẩn, tế bào da chết và dầu nhờn tích tụ trên ga trải giường. Việc giặt giũ cũng sẽ loại bỏ bất kỳ bào tử nấm nào có thể phát triển trên khăn trải giường – cùng với nguồn dinh dưỡng mà các vi khuẩn gây mùi này sử dụng để phát triển.