Vì sao 8 năm liền kể từ năm 2025 không có ngày 30 Tết?

Kể từ năm 2025 đến 2032, có điều đặc biệt khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên: Suốt 8 năm liền, lịch âm chỉ dừng lại ở ngày 29 tháng Chạp. Điều đó đồng nghĩa với việc, trong khoảng thời gian này, Giao thừa sẽ diễn ra vào đêm 29 Tết và phải đến năm 2033 (dương lịch), ngày 30 Tết mới xuất hiện trở lại.

Vậy vì sao trong 8 năm liên tiếp không có ngày 30 Tết? Mời những người thông thái cùng trao đổi kiến thức và lý giải điều bí ẩn này.

Hãy chia sẻ những hiểu biết của bạn dưới phần bình luận.