Thoạt nhìn, ai cũng dễ lắc đầu vì các phép tính trong câu đố rõ ràng không tuân theo quy tắc cộng thông thường. Tuy nhiên, đây lại chính là điểm hấp dẫn của dạng câu đố toán học vui: Đáp án không nằm ở phép tính quen thuộc mà ở cách tư duy khác biệt.

Người chơi cần quan sát toàn bộ các dòng, so sánh mối liên hệ giữa các con số để tìm ra quy luật chung. Câu hỏi cuối cùng “6 + 2 + 2 = ??” chính là thử thách dành cho những ai tự tin vào khả năng suy luận logic của mình. Bạn đã tìm ra câu trả lời chưa?

Bạn có đủ thông minh để giải câu đố Toán học "ngược đời" này?

Sau khi tìm được đáp án, hãy để lại câu trả lời của bạn dưới phần bình luận.