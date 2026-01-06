Cuộc chiến nào ngắn nhất trong lịch sử nhân loại?

(VTC News) -

Trong kho tư liệu lịch sử, có một cuộc chiến đặc biệt được ghi nhận là ngắn nhất từ trước đến nay, với thời lượng chỉ tính bằng... phút.

Cuộc chiến nào trong lịch sử chỉ kéo dài chưa đầy một giờ, nhưng vẫn được ghi nhận đầy đủ trong sách sử?

Manh mối dành cho bạn:

Diễn ra vào cuối thế kỷ 19

Không phải là một cuộc “diễn tập” hay xung đột nội bộ

Cuộc chiến nào trong lịch sử chỉ kéo dài chưa đầy một giờ?

✅ Đáp án chính xác là Chiến tranh Anh – Zanzibar, diễn ra vào ngày 27/8/1896. Cuộc chiến này kéo dài khoảng 38-45 phút, tùy theo tài liệu ghi nhận, và được xem là cuộc chiến ngắn nhất trong lịch sử nhân loại.

Nguyên nhân bắt nguồn từ tranh chấp quyền kế vị tại Zanzibar (nay thuộc Tanzania), khi một vị quốc vương lên ngôi mà không được chính quyền Anh công nhận. Sau tối hậu thư không được đáp ứng, hải quân Anh nổ súng vào cung điện hoàng gia. Chỉ trong chưa đầy một giờ, cung điện bị phá hủy, Zanzibar tuyên bố đầu hàng, cuộc chiến kết thúc.

📌 Vì sao câu chuyện này thú vị? Dù ngắn ngủi, cuộc chiến vẫn có tuyên bố, có giao tranh và có kết cục.

Điều này khiến nó trở thành ví dụ đặc biệt, thường được dùng trong các câu hỏi đố vui lịch sử và giáo dục công dân. Ở góc nhìn giáo dục, câu chuyện cũng gợi ra một bài học: không phải độ dài, mà chính bối cảnh và hệ quả mới làm nên dấu ấn của lịch sử.