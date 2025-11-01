Vết nứt xuất hiện giữa khu dân cư, di dời khẩn cấp hàng trăm người ở Quảng Ngãi

(VTC News) -

UBND xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã hoàn thành việc di dời, sơ tán 28 hộ/170 nhân khẩu ở tổ 4, thôn Trà Vân, đến nơi an toàn.

Theo đó, khoảng 10h ngày 31/10, người dân tổ 4 (thôn Trà Vân) phát hiện những dấu hiệu sạt lở xung quanh khu dân cư. Các vết nứt kéo dài khoảng 400m, rộng từ 10–30cm. Ngay khi phát hiện, người dân đã báo UBND xã Tây Trà Bồng.

Được biết, khu vực này nằm ở đầu nguồn nước của Thủy điện Kà Tinh, cách vực sâu khoảng 500m, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Sơ tán người dân ở khu dân cư xuất hiện nứt đất.

Chính quyền xã Tây Trà Bồng phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Sơn Tịnh (thuộc Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh Quảng Ngãi) đã huy động 15 cán bộ, 2 xe ô tô cùng trang thiết bị cần thiết lên hiện trường hỗ trợ di dời người dân.

Lực lượng chức năng đã dựng lều tạm tại Trường Mầm non thôn Trà Huynh, cách khu vực nứt đất khoảng 1km, đồng thời túc trực theo dõi diễn biến để kịp thời ứng phó nếu có tình huống xấu xảy ra.

Ông Bùi Thanh Dũng - Chủ tịch UBND xã Tây Trà Bồng - thông tin hiện các vết nứt tiếp tục mở rộng. Từ trưa qua đến sáng nay (1/11), nhiều vị trí đã sụt hơn 1m. Địa phương đã bố trí nơi ở tạm, lương thực cho người dân và sẽ báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi để xin hướng xử lý khẩn cấp.

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết Quốc lộ 24 xuất hiện 2 vệt nứt núi trên mái taluy dương. Sở đã thông tin đến chính quyền địa phương, đồng thời yêu cầu đơn vị bảo trì khẩn trương kiểm tra, ứng phó, xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trạng các vết nứt ở khu dân cư tổ 4.

Cụ thể, 2 vệt nứt được phát hiện tại khu vực dốc ba tầng trên Quốc lộ 24, thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Măng Đen và xã Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi). Cả hai vệt nứt nằm sát mép đường, song song nhau cách 2–5m, dài khoảng 45m, rộng 15–30cm, đe dọa an toàn tuyến, nguy cơ gây ách tắc giao thông.

Cũng tại Quảng Ngãi, hiện các tuyến đường vào trung tâm xã Sơn Tây Hạ đều bị chia cắt do sạt lở. Lãnh đạo xã và người dân đang tập trung khắc phục các điểm sạt lở. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng chủ động đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân).