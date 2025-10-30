Băng rừng, khiêng thai phụ vượt quãng đường sạt lở đi cấp cứu

(VTC News) -

Chiều tối 30/10, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, Sở nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về việc chị Đ.T.D., mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng tiền sản giật nặng.

Nhiều người phối hợp khiêng thai phụ D. vượt qua các điểm sạt lở.

“Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Tuy nhiên, tuyến giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, với nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, ngành y tế phối hợp với các lực lượng chức năng đưa thai phụ vượt qua những điểm sạt lở”, ông Đan nói.

Do có quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế địa phương bố trí nhiều phương tiện ứng trực ở từng tuyến đường, huy động nhân lực để khi đến vị trí sạt lở sẽ chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cán để băng rừng.

“Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa chị D. đến xã Sơn Hạ, cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40km. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho thai phụ D.”, ông Đan cho hay.