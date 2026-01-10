Venezuela phát tín hiệu nối lại quan hệ ngoại giao với Mỹ

(VTC News) -

Trong tuyên bố ngày 9/1, chính quyền do Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đứng đầu cho biết các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đang có mặt tại Caracas, đồng thời Venezuela sẽ sớm cử phái đoàn sang Washington để đáp lại.

Chính phủ Venezuela khẳng định đã quyết định “khởi động một tiến trình thăm dò mang tính ngoại giao với Chính phủ Mỹ, nhằm tái lập các phái bộ ngoại giao tại hai nước”.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh: Reuters)

Quan hệ Mỹ – Venezuela rơi vào khủng hoảng từ khi cố Tổng thống cánh tả Hugo Chavez lên nắm quyền năm 1999. Trong vòng một thập kỷ sau đó, hai bên lần lượt rút đại sứ.

Đến năm 2019, quan hệ ngoại giao chính thức hoàn toàn bị cắt đứt khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido là “tổng thống lâm thời” của Venezuela. Kể từ đó, Mỹ xử lý các vấn đề liên quan đến Venezuela thông qua văn phòng đặt tại Bogota, Colombia.

Bà Rodriguez được tuyên thệ nhậm chức tổng thống lâm thời chỉ hai ngày sau khi quân đội Mỹ bắt giữ ông Maduro - một chiến dịch bị cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia Venezuela. Dù tiếp tục chỉ trích hành động của Mỹ, bà Rodriguez gần đây đồng thời thể hiện lập trường mềm mỏng hơn trong việc tìm kiếm đối thoại.

“Người dân của chúng tôi và cả khu vực này cần hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh", bà nói.

Chính quyền ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục sử dụng sức ép quân sự và các biện pháp trừng phạt để buộc Venezuela tuân theo các yêu cầu của Mỹ, đặc biệt liên quan đến việc quản lý trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của nước này. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo bà Rodriguez sẽ phải trả “cái giá lớn hơn cả Maduro” nếu không hợp tác.

Trong khi đó, ông Maduro hiện vẫn bị giam giữ tại một cơ sở liên bang của Mỹ, sau khi bị truy tố với các cáo buộc âm mưu “khủng bố ma túy” và buôn bán ma túy.

Trên mạng xã hội Truth Social ngày 8/1, Tổng thống Trump cho biết ông đã hủy bỏ “làn sóng tấn công quân sự thứ hai” nhằm vào Venezuela, với lý do Caracas thể hiện mức độ hợp tác cao hơn. Một trong những động thái được Mỹ viện dẫn là việc Venezuela trả tự do cho một số tù nhân chính trị - điều ông Trump gọi là tín hiệu “tìm kiếm hòa bình”.

Trong bối cảnh này, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép. Hôm 9/1, lực lượng Mỹ chặn giữ tàu chở dầu thứ 5 tại vùng Caribbean kể từ khi Washington tuyên bố phong tỏa các tàu nằm trong danh sách trừng phạt hồi tháng 12.