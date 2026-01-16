Lãnh đạo lâm thời Venezuela kêu gọi mở cửa dầu khí, hâm nóng quan hệ với Mỹ

(VTC News) -

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez ngày 15/1 kêu gọi mở cửa ngành dầu khí cho dòng vốn đầu tư nước ngoài, trong bối cảnh nước này tìm cách tái cấu trúc lĩnh vực năng lượng then chốt và phục hồi nền kinh tế.

Trong thông điệp quốc gia đầu tiên kể từ khi nhậm chức, bà Rodríguez cho biết Venezuela đang xây dựng “một chính sách mới”, hướng tới tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy thương mại tự do trong lĩnh vực năng lượng.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez phát biểu trước Quốc hội ở Caracas, Venezuela ngày 15/1. (Ảnh: AP)

Bà kêu gọi Quốc hội thông qua các cải cách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela, đồng thời đề nghị các nhà ngoại giao truyền tải thông điệp về môi trường đầu tư mới tới cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu.

“Venezuela, trong quan hệ thương mại tự do với thế giới, có thể xuất khẩu các sản phẩm của ngành năng lượng”, bà nói.

Theo bà Rodríguez, nguồn thu từ xuất khẩu dầu sẽ được đưa vào hai quỹ tài sản quốc gia: một phục vụ cải thiện hệ thống y tế đang thiếu thốn nghiêm trọng, quỹ còn lại dùng để nâng cấp cơ sở hạ tầng công cộng đã xuống cấp nhiều năm qua.

Nhà máy lọc dầu Amuay tại Los Taques, Venezuela (Ảnh: AP Photo/Matias Delacroix)

Hiện nay, nhiều bệnh viện tại Venezuela rơi vào tình trạng thiếu trang thiết bị, buộc bệnh nhân phải tự chuẩn bị vật tư y tế cần thiết cho quá trình điều trị.

Bên cạnh các cam kết cải cách kinh tế, bà Rodríguez bày tỏ mong muốn thúc đẩy đối thoại và ngoại giao, khẳng định Venezuela sẵn sàng hợp tác với các đối tác quốc tế trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Dù chỉ trích việc Mỹ bắt giữ ông Maduro và gọi đây là “vết nhơ trong quan hệ song phương”, bà vẫn kêu gọi nối lại ngoại giao với Washington.

Giới quan sát nhận định chính quyền mới đang tìm cách dung hòa giữa cải cách kinh tế và ổn định chính trị, khi người dân Venezuela tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn do khủng hoảng kéo dài.

Bài phát biểu được đưa ra trong bối cảnh lãnh đạo đối lập đoạt giải Nobel Hòa bình María Corina Machado có mặt tại Washington để gặp Tổng thống Trump. Sau khi Mỹ bắt giữ ông Maduro, ông Trump đã gạt bà Machado khỏi các cuộc thảo luận về tương lai chính trị Venezuela, đồng thời tiếp cận bà Rodríguez, ca ngợi nữ chính khách trung thành lâu năm với ông Maduro là “một người tuyệt vời” sau cuộc điện đàm đầu tiên hôm 14/1.