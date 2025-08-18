Giải mã sức hút ca khúc triệu lượt xem đang 'gây bão' trong đợt lễ 2/9

(VTC News) -

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, ca khúc Còn gì đẹp hơn - tác phẩm được lấy cảm hứng từ phim Mưa đỏgây sốt khi được nhiều người lan toả.

Sau hơn 3 tuần ra mắt, Còn gì đẹp hơn hiện thu hút gần 4 triệu lượt xem trên Youtube. Trên mạng xã hội TikTok, Facebook, đoạn nhạc cũng được nhiều người dùng lồng ghép ở các nội dung về lịch sử Việt Nam, thu hút hàng triệu lượt xem, hàng trăm ngàn lượt yêu thích.

Lý do nào khiến ca khúc này tạo được hiệu ứng mạnh đến vậy?

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" đang gây sốt dịp lễ 2/9.

Bước đệm từ phim điện ảnh "Mưa đỏ"

Ra mắt vào cuối tháng 7/2025, Còn gì đẹp hơn do ca - nhạc sĩ trẻ Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện. Đây cũng chính là ca khúc chủ đề của phim điện ảnh Mưa đỏ. Trong dự án này, Nguyễn Hùng vào vai một người lính tên Hải.

Ngay từ khi công bố, Mưa đỏ nhận được chú ý của khán giả vì đề tài phim chiến tranh. Hơn thế, việc phim công chiếu giữa không khí hào hùng đón chào ngày Quốc khánh 2/9 cũng là điểm nhấn. Chính bởi vậy việc Còn gì đẹp hơn được giới thiệu là ca khúc nhạc phim nhanh chóng được khán giả quan tâm, lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Hùng đảm nhận vai Hải trong phim "Mưa đỏ".

Nguyễn Hùng chia sẻ, anh viết ca khúc này từ những ngày đầu, ngay trong giai đoạn "vỡ" kịch bản cùng các bạn diễn. Sáng tác được lấy cảm hứng từ cảm nhận của một người trẻ thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh rất nhiều năm, nhưng đem lại những cảm xúc thật trọn vẹn về hình ảnh những chàng lính trẻ vừa rời xa vòng tay mẹ, rời xa ghế nhà trường để vào chiến trường.

Nhạc sĩ Gen Z cũng cho biết mất khoảng 2 ngày để viết đoạn điệp khúc lấy nước mắt khán giả: "Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng, đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn".

Giai điệu nhẹ nhàng, "dễ chạm" cảm xúc

Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, ca khúc khắc họa rõ nét tình yêu quê hương, đất nước, hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ, cùng những khoảnh khắc bi tráng trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Giọng ca mộc mạc của Nguyễn Hùng chạm đến hàng triệu trái tim bằng sự chân thành và nỗi niềm tự sự của một thế hệ từng trải.

Ngoài ra, MV lồng ghép những hình ảnh thiêng liêng như mẹ tiễn con ra trận, người yêu nơi hậu phương, đồng đội hi sinh,… cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự xúc động trước ca từ sâu sắc, thể hiện rõ tinh thần bi tráng về tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử dân tộc. Giai điệu đẹp, tươi sáng, lời ca giản dị chân thành nhưng xúc động dễ chạm đến trái tim người nghe

Không ít người sau khi nghe nhạc đều cảm thấy quặn lòng, đồng thời khen ngợi đây là “ca khúc hay nhất dịp 2/9”.

Ca, nhạc sĩ Nguyễn Hùng là chủ nhân ca khúc "Còn gì đẹp hơn".

Còn gì đẹp hơn được kỳ vọng sẽ tiếp nối dòng chảy cảm xúc trong dịp lễ 2/9 và lan tỏa tinh thần yêu nước bằng chính ngôn ngữ, thông điệp gần gũi với thế hệ trẻ hiện nay.

Trong bối cảnh thị trường âm nhạc hiện nay, sự hiện diện của những bản nhạc giàu chiều sâu như Còn gì đẹp hơn cho thấy âm nhạc mang màu sắc lịch sử, tinh thần dân tộc vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả Việt.

Nguyễn Hùng sinh năm 1999, được biết đến với vai trò ca sĩ trong nhóm nhạc MAYDAYs. Anh cũng là chủ nhân của ca khúc Phép màu, là gương mặt nổi bật trong phim ngắn Đàn cá gỗ - tác phẩm giành giải "Phim ngắn xuất sắc" tại giải thưởng Cánh diều 2024. Trước đó, vào dịp 30/4, Phép màu cũng từng trở thành hiện tượng, được chia sẻ rộng rãi qua những video tri ân, clip xúc động tưởng nhớ thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập dân tộc hay những kỷ niệm cá nhân về gia đình, bạn bè.