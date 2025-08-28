Vào tù vì mang 'quà kỷ niệm' là viên đạn lên máy bay

(VTC News) -

Ngày 28/8, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hà (SN 1984, trú tỉnh Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Trần Văn Hà tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Theo cáo trạng, Hà làm ăn, sinh sống tại nước Lào. Khoảng năm 2023, Hà được một người đàn ông tên thường gọi là “Phỏn” (quốc tịch Lào, không rõ nhân thân, lai lịch) đưa cho một viên đạn hình trụ tròn để làm kỷ niệm. Hà cất giấu viên đạn này trong túi da dùng để đựng giấy tờ cá nhân.

Ngày 30/3, Hà nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị). Đến 13h30 cùng ngày, khi mang hành lý đến làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, (phường Phú Bài, TP Huế) để lên máy bay thì bị lực lượng an ninh soi chiếu phát hiện viên đạn nói trên.

Sự việc được báo cáo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Huế để xử lý theo quy định.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của Hà cấu thành tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Dù bị cáo khai nhận cất giữ viên đạn chỉ với mục đích làm kỷ niệm, không dùng vào việc phạm tội khác, song đây vẫn là hành vi nguy hiểm, xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng của Nhà nước.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, các tình tiết giảm nhẹ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Văn Hà 6 tháng tù.