Vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce, trong nước vượt 191 triệu đồng/lượng

(VTC News) -

15h chiều nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 5.546 USD/ounce, tăng 96 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng trong nước hôm nay cũng tăng mạnh. Giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở ngưỡng 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 6,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 188 - 191 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 8 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Giá vàng thế giới tăng kỷ lục trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tăng cường dòng tiền trú ẩn vào kim loại quý khi tình hình kinh tế, địa chính trị toàn cầu vẫn còn nhiều bất định. Bên cạnh đó, các ngân hàng Trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia cũng đang chuyển hướng khỏi trái phiếu kho bạc và hướng tới vàng.

Giá vàng thế giới vượt 5.500 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức)

Trong báo cáo mới nhất về kim loại quý, bà Suki Cooper, Giám đốc Toàn cầu bộ phận Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, đợt tăng giá chưa từng có này của vàng được cho là do những lo ngại ngày càng lớn về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ, rủi ro địa chính trị leo thang, cùng với nỗi lo về thương mại và thuế quan bùng phát trở lại, nhiều khả năng đang thúc đẩy dòng vốn phân bổ vào vàng nhanh hơn.

Bà Cooper cũng nhấn mạnh rằng, nhu cầu mua vào từ các ngân hàng trung ương tiếp tục đóng vai trò nền tảng then chốt đối với xu hướng tăng của giá vàng. Theo đó, hoạt động mua vào đã tăng tốc trong quý III năm 2025 và các dữ liệu sơ bộ của quý IV cho thấy mong muốn phân bổ vào vàng chưa hề chậm lại, qua đó tạo ra một "mặt sàn" vững chắc cho thị trường vàng.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, bà Chu Phương, chuyên gia vàng bạc nhận định, biến động của thị trường vàng gần đây là quá lớn. "Với những biến động mạnh như vậy, những nhà đầu tư không có trường vốn lớn hoặc không mua vàng từ vùng giá thấp sẽ rất dễ rơi vào tâm lý hoảng sợ bởi ngay khi đầu tư, chênh lệch giữa giá mua - bán đã là một vấn đề", bà Phương nói.

Vì vậy, theo bà Phương, trong lúc vàng biến động mạnh như thế này, việc đầu tư cần hết sức thận trọng.

"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa FOMO ở mức giá cao, vừa chịu rủi ro điều chỉnh thị trường, lại thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang “cầm hòn than nóng”. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng", bà Phương ví von.

Đồng quan điểm, chuyên gia Trần Duy Phương khuyến cáo, việc mua hoặc đầu tư khi giá trên đỉnh là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, đầu tư vàng phải lựa chọn, cân nhắc thời điểm mua bán để có tỷ suất sinh lời cao nhất.

Ví dụ hiện nay giá thế giới và trong nước đang ở mức rất cao. Lúc này bỏ tiền mua vàng trong tương lai có thể vẫn có lãi nhưng tỷ suất sinh lời sẽ không cao và thời gian chờ đợi mức lời tốt khá lâu. Chưa kể giá có thể đảo chiều bất cứ lúc nào vì đã liên tiếp lập kỷ lục thời gian qua, lúc này người đã trót "đu đỉnh" vàng sẽ thua thiệt.