Giá vàng hôm nay 27/1: Chinh phục đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục chinh phục đỉnh lịch sử mới nhờ được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và rủi ro gia tăng khi các căng thẳng địa chính trị, bao gồm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm kiểm soát Greenland, làm gia tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Theo Reuters, giá vàng tăng tiếp tục được đẩy nhanh hơn sau những lời đe dọa áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần qua. Chỉ vài ngày sau khi gây áp lực tương tự lên một số đồng minh châu Âu phản đối tuyên bố chủ quyền của Mỹ đối với Greenland trước khi nhượng bộ, ông Trump hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ áp thuế 100% đối với hàng nhập khẩu từ Canada vào Mỹ nếu Ottawa và Trung Quốc đạt được một thỏa thuận thương mại.

Nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa một lần nữa cũng đang bao trùm nước Mỹ, khi một số thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tuyên bố sẽ bỏ phiếu chống lại dự luật ngân sách vào tuần tới sau khi các đặc vụ liên bang bắn chết người Mỹ thứ hai ở thành phố Minneapolis tại bang Minnesota ngày 24/1 vừa qua.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Công Hiếu).

Bên cạnh đó, những thay đổi chính sách liên tục của chính quyền Mỹ cũng đang tạo ra một bầu không khí bất ổn tại Mỹ, khiến các nhà đầu tư chuyển hướng khỏi đồng USD và trái phiếu chính phủ, vốn thường được coi là nơi trú ẩn an toàn cạnh tranh với vàng. John Plassard, người đứng đầu chiến lược đầu tư tại Ngân hàng tư nhân Cité Gestion lại cho rằng, sự tăng vọt ngoạn mục của vàng không chỉ xuất phát từ sự gia tăng bất ổn địa chính trị mà còn bởi hiện tượng "phi USD hóa" ở nhiều nền kinh tế và kỳ vọng về lãi suất thấp hơn của Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 27/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 175 triệu đồng/lượng (mua) - 177 triệu đồng/lượng (bán), tăng 2,2 - 2,7 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng (mua) và 176 triệu đồng/lượng (bán), tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,5 - 17,7 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,35 - 17,65 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.034 USD/ounce, tăng 51 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Trong phiên, có lúc giá lên 5.081 USD.

Dự báo giá vàng

Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất chủ chốt sau cuộc họp kéo dài hai ngày tới (27 và 28/1, giờ Washington). Cuộc họp này sẽ diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, khi Chủ tịch Fed Jerome Powell mới đây tiết lộ về việc Bộ Tư pháp đang khởi kiện ông. Ông Powell lên án đây là một nỗ lực khác của nhánh hành pháp nhằm đe dọa Fed.

Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Asset Strategies International, khẳng định xu hướng tăng vẫn đang chiếm ưu thế. Theo ông, dù một nhịp điều chỉnh là điều khó tránh khỏi trong dài hạn, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy kịch bản này sẽ xảy ra ngay trong ngắn hạn.

Ông chỉ ra hàng loạt yếu tố đang cùng lúc hỗ trợ giá vàng: căng thẳng địa chính trị leo thang, những tranh cãi xoay quanh ảnh hưởng chính trị đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), lo ngại về định giá cổ phiếu và đà tăng của nhiều loại hàng hóa.

Goldman Sachs cũng đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tài sản sang vàng ngày càng lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang khu vực tư nhân. Ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng hơn 10% so với mục tiêu 4.900 USD/ounce được đưa ra chỉ vài tuần trước đó.