Giá vàng hôm nay 28/1: Sắp đạt 5.200 USD/ounce, lập đỉnh lịch sử mới

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tiếp tục chinh phục đỉnh mới khi dữ liệu mới nhất cho thấy tâm lý người tiêu dùng Mỹ sụt giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng này.

Ông Jeffrey Roach, Trưởng phòng Kinh tế của LPL Financial, chia sẻ với Kitco News rằng, chỉ số niềm tin người tiêu dùng cho thấy nền kinh tế đang chuyển từ “tăng trưởng mạnh” sang “tăng trưởng khá”, nhưng các rủi ro suy giảm có thể đang gia tăng.

Giá vàng thế giới liên tiếp lập đỉnh lịch sử mới khi dòng tiền lớn ồ ạt quay lại thị trường kim loại quý. Nếu năm 2025, đà tăng mạnh của vàng chủ yếu đến từ ngân hàng trung ương, quỹ ETF và nhà đầu tư cá nhân thì từ cuối năm 2025 sang đầu 2026, lực cầu từ khu vực tư nhân và các “ông lớn” tiền số bắt đầu đóng vai trò nổi bật.

Theo Tether Limited, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, việc giá vàng vượt 5.000 USD/ounce phản ánh một sự thay đổi cấu trúc, khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản phi chủ quyền, thanh khoản cao để phòng ngừa lạm phát, rủi ro tiền tệ và địa chính trị. Stablecoin bảo đảm bằng vàng vì thế nổi lên như một kênh hưởng lợi trực tiếp.

Cùng quan điểm lạc quan, nhiều tổ chức tài chính lớn đã nâng mạnh dự báo giá vàng. Cụ thể, Goldman Sachs kỳ vọng vàng có thể đạt 5.400 USD/ounce trong năm 2026, nhấn mạnh nhu cầu cấu trúc bền vững và “phụ phí rủi ro địa chính trị” đã được tích hợp vào giá. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ có xu hướng nới lỏng và đồng USD suy yếu, triển vọng trung - dài hạn của vàng tiếp tục được đánh giá tích cực.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng lập đỉnh lịch sử mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Lúc 6h ngày 28/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 175,3 triệu đồng/lượng (mua) - 177,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng/lượng (mua - bán) so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng (mua) và 176 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 17,53 - 17,73 triệu đồng/chỉ (mua - bán), giá vàng nhẫn được niêm yết ở ngưỡng 17,43 - 17,73 triệu đồng/chỉ (mua - bán).

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.179 USD/ounce, tăng 145 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Reuters dẫn nhận định của ông Michael Widmer, chiến lược gia hàng hóa tại Bank of America, cho biết, các đợt tăng giá thường kết thúc khi những động lực ban đầu khiến giới đầu tư bước vào thị trường vàng suy yếu và hiện tại thì điều đó hoàn toàn chưa xảy ra.

Những lo ngại gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai công bố kế hoạch áp thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc, trong khi nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang hiện hữu trước thời hạn cấp ngân sách ngày 30/1.

Thị trường đang tập trung theo dõi cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu từ thứ Ba, với lãi suất được dự báo sẽ giữ nguyên và giới đầu tư đặc biệt chú ý tới cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào thứ Tư, trong bối cảnh ngày càng nhiều lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Trong khi đó, Deutsche Bank và Societe Generale đều dự báo giá vàng sẽ đạt 6.000 USD/ounce vào cuối năm nay.