Vàng thế giới còn động lực tăng giá, trong nước tiềm ẩn nhiều rủi ro

Giá vàng đã đưa giới đầu tư trải qua một tuần đầy biến động, khi lần đầu tiên vượt ngưỡng “không tưởng” 4.000 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp.

Dự đoán về diễn biến giá vàng tuần này, đa số các chuyên gia vẫn duy trì tâm lý lạc quan. Trong số 17 chuyên gia phân tích có 8 người (47%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới; 2 người (12%) cho rằng giá sẽ giảm; còn lại 7 chuyên gia (41%) dự đoán giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 295 nhà đầu tư cá nhân tham gia bình chọn trực tuyến của Kitco có 202 người (69%) tin giá vàng sẽ tiếp tục đi lên, 52 người (18%) dự báo giá giảm, và 41 người (14%) cho rằng giá sẽ dao động trong biên độ hẹp trong tuần tới.

Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng giá vàng có thể duy trì xu hướng tăng nhưng sẽ đối mặt với áp lực điều chỉnh kỹ thuật sau khi liên tiếp lập đỉnh lịch sử. Mốc 4.000 USD/ounce được xem là vùng tâm lý quan trọng, nơi lực chốt lời có thể gia tăng, nhất là khi một số nhà đầu tư tạm thời thu lợi sau chuỗi tăng mạnh kéo dài.

Ông Paul Williams, Giám đốc điều hành Solomon Global, cho biết dù giá vàng đã cao, động lực tăng vẫn rất mạnh. 4.000 USD là mốc tâm lý quan trọng, nên việc thị trường tạm dừng và dao động quanh 3.900-4.100 USD là điều tự nhiên. Nhưng mỗi đợt điều chỉnh trong năm nay đều nhanh chóng được hỗ trợ bởi lực mua mạnh.

Giá vàng thế giới vẫn được dự báo lạc quan. (Ảnh: Minh Đức).

Theo ông Williams, sự bất ổn của hệ thống tài chính hiện đại và mối lo ngại về nợ công, lạm phát và sức mạnh của tiền pháp định đang khiến cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức tìm đến tài sản hữu hình như vàng. Các ngân hàng trung ương vẫn âm thầm tích trữ, trong khi nhà đầu tư cá nhân ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong câu chuyện tăng giá này.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, nhận định vàng có thể biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng xu hướng dài hạn vẫn tích cực.

“Những yếu tố đưa vàng lên 4.000 USD vẫn còn nguyên: nợ toàn cầu tiếp tục tăng và bất ổn địa chính trị vẫn ở mức cao khi các quốc gia giảm niềm tin vào đồng USD”, ông nói.

Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn như UBS và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng, thậm chí đưa ra kịch bản kim loại quý này có thể hướng tới vùng giá 4.500 – 5.000 USD/ounce trong năm tới nếu dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương duy trì như hiện tại.

Vàng trong nước vẫn nhiều rủi ro

Tuần qua, giá vàng trong nước tiếp tục lập nhiều đỉnh mới. Kết tuần, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là ngưỡng giá cao nhất hiện nay.

Theo các chuyên gia, tuần qua giá vàng trong nước tăng chủ yếu do tác động của giá vàng thế giới.

Phân tích về diễn biến giá vàng trong nước, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, ngân hàng cho biết, ngoài chịu ảnh hưởng của giá vàng thế giới, vàng trong nước còn chịu ảnh hưởng của Nghị định 232 có hiệu lực ngày 10/10, song thị trường chưa có chuyển biến, nguồn cung còn hạn chế nên giá vàng vẫn đang ở mức rất cao.

Nhà đầu tư vàng trong nước nên thận trọng. (Ảnh: Công Hiếu).

"Nghị định 232 đã có hiệu lực song tôi cho rằng cần thời gian để thị trường hấp thu và có những chuyển biến rõ rệt, có thể chúng ta phải chờ khoảng 2 tuần đến 1 tháng tới, lúc đó rất có khả năng giá vàng trong nước sẽ điều chỉnh giảm", TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

Trong bối cảnh này, theo ông Hiếu, nhà đầu tư trong nước hiện tại cần tránh tâm lý sợ bỏ lỡ (FOMO), tránh dao động tâm lý bởi những người xung quanh. Ngoài ra, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ tin tức thị trường trên thế giới cũng như trong nước, đồng thời phân bổ vốn hợp lý, tránh "bỏ trứng vào một giỏ".

"Đặc biệt, người mua không nên có tâm lý lướt sóng, ăn xổi, muốn mua vàng để có lời nhanh. Quan trọng hơn, tuyệt đối không vay mượn để đầu tư vàng bởi giá vàng có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào", TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Đại học Nguyễn Trãi) cũng cho rằng, các nhà đầu tư và người dân cần thận trọng vì giá vàng thế giới hay trong nước đều đang ở vùng đỉnh kỷ lục trong nhiều năm qua. Người dân cần phân tích, tìm hiểu, đánh giá rủi ro, tránh các quyết định cảm tính.

Chuyên gia đánh giá giá vàng hiện nay vẫn trong vùng nhạy cảm. Nhà đầu tư cần cân đối danh mục sang một số kênh khác như tiền gửi tiết kiệm, chứng khoán, bất động sản..., tránh phụ thuộc vào kênh vàng.

Ngoài ra, ông Huy cũng cho rằng, khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới lên tới 15 triệu đồng/lượng nên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chuyên gia cho rằng cơ hội chủ yếu đến với những đối tượng có khả năng nắm bắt nhanh. Đó là những người mua sớm, bán ra đúng nhịp, tận dụng được sự khác biệt giá trong một khoảng thời gian ngắn.

Đặc biệt, ông Huy lưu ý người mua trên thị trường tự do cần lưu ý về chất lượng vàng và tính thanh khoản. Trong một số trường hợp, vàng được mua tại cửa hàng nào thì chỉ nên bán ở cửa hàng đó.

"Việc mua vàng từ các nguồn không rõ ràng có nguy cơ cao về hàng giả, hàng kém chất lượng, vì vậy, cần lựa chọn những cơ sở kinh doanh vàng uy tín, có chứng nhận rõ ràng để đảm bảo quyền lợi và tài sản của mình", ông Huy nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, TS Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng vấn đề buôn lậu vàng rất khó kiểm soát. Việc buôn lậu vàng có thể diễn ra trên mọi phương diện, đường hàng không, đường hàng hải, đường bộ. Chính vì vậy, việc triệt tiêu buôn lậu khó có thể làm được ngay cả khi nghị định 232 được áp dụng và nguồn cung vàng được cung cấp đầy đủ cho thị trường trong nước. Do đó, người mua nên đến các cửa hàng vàng uy tín để mua.

Chuyên gia Trần Duy Phương thì đưa ra cảnh báo, rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng sớm điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Trần Duy Phương dự báo.

Rủi ro tiếp theo là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới.

“Thời gian tới, Nghị định 232 của Chính phủ sẽ tác động đến thị trường vàng. Đặc biệt là sự chỉ đạo của Thủ tướng trong việc chỉ đạo kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh lại thị trường vàng, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nếu có. Những yếu tố trên sẽ khiến giá vàng tháng 10 có thể giảm mạnh. Vì thế việc đầu tư vàng thời điểm này nguy cơ đối diện rất nhiều rủi ro”, ông Phương nhấn mạnh.