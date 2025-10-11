Giá vàng hôm nay 11/10: Tăng mạnh, lấy lại mốc 4.000 USD/ounce

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần, quay lại trên mức 4.000 USD/ounce sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khơi lại mối lo ngại về khả năng áp thuế mới đối với Trung Quốc, đẩy nhanh làn sóng tìm đến nơi trú ẩn an toàn.

So với đầu tuần, giá kim loại quý này đã tăng 2,6% và đang hướng tới tuần tăng thứ 8 liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2020.

Trước đó, trong phiên giữa tuần, giá vàng đã lập kỷ lục mới ở mức 4.059,05 USD/ounce - mốc cao nhất mọi thời đại. Các chuyên gia nhận định đà tăng mạnh của vàng đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm lo ngại lạm phát, dòng vốn chảy vào các quỹ ETF, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào vàng và tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn trong giai đoạn thị trường nhiều biến động.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/10 tăng mạnh. (Ảnh minh họa).

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế khí hậu và hàng hóa của Capital Economics, cho rằng kỳ vọng FED sớm giảm lãi suất, cùng mối lo ngại về tính bền vững tài khóa toàn cầu, đang là “bệ đỡ” chính cho giá vàng.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed, các nhà hoạch định chính sách bày tỏ sẵn sàng điều chỉnh lãi suất nhằm bảo vệ thị trường lao động, dù vẫn tồn tại lo ngại về áp lực giá cả.

Giới đầu tư hiện dự báo Fed sẽ có hai lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản, vào tháng 10 và tháng 12 tới. Đồng thời, thị trường quốc tế cũng đang theo dõi sát các diễn biến chính trị như nguy cơ chính phủ Pháp sụp đổ hay khả năng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài, khiến tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư càng được củng cố.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 140,2 - 142,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 136,5 - 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

+ Giá vàng quốc tế

Sáng 11/10, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.016,40 USD/ounce, tăng 40.90 USD/ounce so với hôm qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.476 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Rủi ro địa chính trị, kết hợp với hoạt động mua vào liên tục của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ giao dịch chứng khoán, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ và sự bất ổn kinh tế liên quan đến thuế quan, tất cả đều góp phần làm tăng giá vàng.

Mỹ đã tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11. Quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

"Thông điệp của ông Trump đã khiến cổ phiếu giảm 1% chỉ trong vài phút và đẩy giá vàng lên hơn 4.000 USD. Việc khơi lại cuộc chiến thương mại sẽ khiến đồng USD lao dốc và mang lại lợi ích cho các kênh đầu tư an toàn", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, cho biết.

Thị trường cũng đang theo dõi chặt chẽ những rủi ro liên quan đến tình trạng tiếp tục phong tỏa ngân sách ở Mỹ.

Hơn nữa, các nhà đầu tư đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, vào tháng 10 và sau đó là vào tháng 12.

"Nhìn chung tuy có nguy cơ điều chỉnh trong ngắn hạn, do giá vàng tăng nhanh gần đây nhưng giá vàng sẽ lại tiếp tục tăng", Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế về khí hậu và hàng hóa tại Capital Economics, cho biết.

Giá vàng tăng còn được thúc đẩy bởi mức giảm 0,6% của đồng USD, khiến kim loại định giá bằng USD này trở nên dễ mua hơn đối với người mua nước ngoài.