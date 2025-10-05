Vàng thế giới gần 3.900 USD/ounce: Nhà đầu tư cần làm gì trong tuần tới?

(VTC News) -

Tuần qua giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và lần đầu tiên đạt ngưỡng 3.890 USD/ounce.

Khảo sát vàng với các chuyên gia Phố Wall cho thấy quan điểm lạc quan vẫn chiếm đa số sau một tuần giao dịch bứt phá của vàng. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng dần bắt kịp tâm lý tích cực này, với kỳ vọng giá vàng sẽ còn tiếp tục tăng trong tuần tới.

Trong 12 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có đến 11 người (tương đương 92%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Không có chuyên gia nào dự đoán giá giảm. 1 người còn lại (8%) cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến dành cho nhà đầu tư cá nhân thu hút 253 lượt tham gia.

Kết quả, 186 người (74%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Có 45 người (18%) dự đoán vàng sẽ giảm và 22 người (9%) cho rằng giá sẽ đi ngang.

Giá vàng tuần tới được dự đoán chinh phục ngưỡng 3.900 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức)

Theo nhiều chuyên gia, việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vẫn là yếu tố chính tác động đến giá vàng tuần tới. Bởi vì, điều này sẽ kéo lùi đà tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội vừa đưa ra dự báo, nếu Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa trong thời gian tới, thì tăng trưởng GDP của nước này sẽ giảm khoảng 0,1-0,2% mỗi tuần, tương đương thiệt hại khoảng 2-3 tỷ USD.

So với lần đóng cửa năm 2018 - 2019 kéo dài 35 ngày, gây thiệt hại 11 tỷ USD, việc đóng cửa lần này của Chính phủ Mỹ có thể sẽ gây thiệt hại lớn hơn nhiều trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang bất ổn, lạm phát có xu hướng bùng nổ do thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump…

Ông Eugenia Mykuliak, Nhà sáng lập, Giám đốc Điều hành của B2PRIME Group, cho rằng mặc dù việc đóng cửa chính phủ Mỹ đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư, nhưng bức tranh kinh tế đang bị định hình bởi các yếu tố cấu trúc - bất ổn tiền tệ, căng thẳng tài khóa và khẩu vị rủi ro toàn cầu. Đây mới chính là các yếu tố đang chi phối giá vàng trong cả ngắn, trung và dài hạn.

Theo nhiều chuyên gia, giá vàng tuần tới có thể sẽ tiếp tục tăng, không ngoại trừ khả năng vượt 3.900 USD/ounce. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần cẩn trọng với áp lực chốt lời sẽ gia tăng khi lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ đạt được thỏa thuận về dự luật ngân sách liên bang, giúp chính phủ Mỹ mở cửa trở lại.

Các ngân hàng lớn trên thế giới đều đưa ra dự báo lạc quan về triển vọng vàng. HSBC dự đoán giá vàng sẽ vượt 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, được thúc đẩy bởi rủi ro địa chính trị, bất ổn tài chính và những tranh cãi liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Theo ngân hàng này, nhu cầu mua vàng từ khu vực chính thức và các tổ chức đầu tư sẽ duy trì ở mức cao, qua đó tiếp tục hỗ trợ đà tăng cho kim loại quý đến năm 2026.

Tuy vậy, HSBC cũng lưu ý rằng nếu Fed cắt giảm lãi suất ít hơn so với kỳ vọng, đà tăng giá vàng có thể chậm lại. Đây là yếu tố thị trường cần theo dõi trong giai đoạn cuối năm.

Ông Michael Brown, chuyên gia cao cấp tại Pepperstone cũng cho rằng, việc nhà đầu tư tạm nghỉ chốt lời là điều dễ hiểu sau cú bứt phá từ tháng 8. Song ông khẳng định: “Đợt tăng này chưa kết thúc – các nhịp giảm sẽ tiếp tục được mua vào. Mốc 4.000 USD vẫn là mục tiêu hợp lý trong trung hạn, có thể nhờ bất ổn địa chính trị hoặc nhu cầu vàng vật chất bền vững.”

Có nên mua vàng tuần tới?

Theo đà tăng của vàng thế giới, vàng trong nước tuần qua cũng đã chinh phục đỉnh cao mới khi đạt ngưỡng 138,6 triệu đồng/lượng.

Đưa ra lời khuyên cho nhà đầu tư, ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) nhận định, ở vùng giá hiện tại, vàng nên được coi là công cụ phòng ngừa rủi ro hơn là kênh đầu tư ngắn hạn.

Vì vậy, nhà đầu tư chỉ nên giữ tỉ trọng hợp lý và hạn chế vay mượn để mua vàng. Đó là giải pháp an toàn trong bối cảnh chênh lệch giá nội – ngoại tiếp tục ở mức kỷ lục.

Nhà đầu tư nên thận trọng khi đầu tư vàng. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Phân tích cụ thể, ông Huy cho biết, khoảng cách chênh lệch khá rộng giữa giá trong nước và giá quốc tế đang là một điểm đáng chú ý.

Nếu quy đổi, vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 115 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước trên 20 triệu. Khoảng cách này không chỉ phản ánh chi phí, thuế và cấu trúc thị trường mà còn thể hiện tâm lý mua vào mạnh mẽ khi nhiều người lo ngại bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, sự khác biệt quá lớn này cũng đặt ra những hệ quả.

"Chênh lệch giá quá cao khiến thị trường trong nước không còn phản ánh chuẩn xác xu hướng thế giới, tạo rủi ro cho cả nhà đầu tư lẫn doanh nghiệp.

Giá vàng nội địa tăng nhanh hơn quốc tế có thể gây áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp, trong khi người dân mua vào ở vùng giá cao dễ gặp rủi ro nếu thị trường đảo chiều. Về lâu dài, việc bổ sung nguồn cung minh bạch, kịp thời sẽ giúp khoảng cách này dần thu hẹp”, ông Huy phân tích.

Cũng theo ông Huy, để hướng tới một thị trường minh bạch, ông Huy cho rằng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: “Không chỉ dừng ở việc mở rộng sản xuất, mà còn phải có cơ chế nhập khẩu vàng nguyên liệu minh bạch, kiểm soát đầu cơ và phát triển thị trường vàng tài khoản. Chỉ khi kết hợp các giải pháp này, mục tiêu cân bằng cung – cầu và thu hẹp chênh lệch với thế giới mới có thể đạt được bền vững”.

Dự đoán về giá vàng thời gian tới, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), đánh giá Nghị định 232 có hiệu lực ngày 10/10 tới đây sẽ là một bước chuyển cho thị trường vàng.

"Tuy nhiên, hiệu ứng của các quy định mới lên giá vàng trong nước cần có độ trễ. Giá vàng sẽ không thể ngay lập tức giảm về sát thế giới qua một đêm. Hiện tại, chúng ta cần chờ Thông tư hướng dẫn Nghị định, cũng như có thời gian để có lượng vàng chính thức cung ứng ra thị trường", ông nói.

Về trung và dài hạn, ông đánh giá quy định mới chắc chắn khiến giá vàng miếng lùi về sát với thế giới, mức chênh lệch có thể dao động khoảng 4-5 triệu đồng, thay vì đắt hơn gần 20 triệu so với thế giới như hiện tại.