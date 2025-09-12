Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ y tế hiện đại cho Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 12/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko có buổi làm việc tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga. Ông bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của hệ thống bệnh viện, đặc biệt là việc áp dụng công nghệ hiện đại vào điều trị nhãn khoa.

Theo Bộ trưởng Mikhail Murashko, việc tích cực thúc đẩy hợp tác y tế Việt Nam – Liên bang Nga sẽ góp phần đưa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Ông khẳng định: “Hợp tác y tế không chỉ giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe mà còn là nền tảng củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Murashko.

Bộ trưởng Mikhail Murashko cũng giới thiệu mô hình đổi mới y tế của Nga, trong đó có Trung tâm Dmitry Rogachyov - cơ sở điều trị ung thư trẻ em hàng đầu với tỷ lệ điều trị thành công đạt 92%.

Ngoài ra, Bệnh viện Ung bướu nhãn khoa Herzen đang sử dụng các loại thuốc và liệu pháp tiên tiến nhất trong điều trị ung thư mắt, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu vaccine và thuốc điều trị ung thư thế hệ mới.

“Với những nền tảng sẵn có, chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng xem xét và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực này. Tôi tin tưởng rằng, nếu chúng ta cùng phối hợp, chúng ta sẽ đạt được một tầm cao mới trong quan hệ hợp tác”, ông Mikhail Murashko nói.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo bệnh viện, ông Dương Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga cho biết, trong khuôn khổ chương trình hợp tác nhãn khoa giữa hai nước, hệ thống bệnh viện khám và điều trị cho hơn 3 triệu bệnh nhân, thực hiện thành công gần 300.000 ca phẫu thuật, trong đó nhiều bệnh nhân lấy lại được ánh sáng nhờ phương pháp Smile Pro và các kỹ thuật hiện đại khác.

Đặc biệt, bệnh viện đang ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị các bệnh về hoàng điểm – một bệnh lý phức tạp gây suy giảm thị lực nghiêm trọng. AI được sử dụng để chụp cắt lớp võng mạc nhiều lớp, hỗ trợ phát hiện bệnh sớm, dự đoán chính xác độ cận sau phẫu thuật, và tăng khả năng điều trị thành công.

Ông Dương Chí Kiên – Chủ tịch HĐQT Hệ thống Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt – Nga.

Chuyến công tác lần này cũng nối tiếp hoạt động đối thoại cấp cao giữa hai Bộ trưởng Y tế vào ngày 9/5 tại Moscow. Khi đó, Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Mikhail Murashko ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực y sinh học, với hàng loạt ưu tiên chiến lược.

Trong đó, đáng chú ý là kế hoạch hợp tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, trao đổi chuyên gia các lĩnh vực: sức khỏe bà mẹ và trẻ em, ung thư, tim mạch, xương khớp... Hai bên cũng thống nhất mở rộng các chương trình đào tạo lâm sàng, xây dựng ngân hàng giác mạc tại Việt Nam, và thúc đẩy nghiên cứu dược phẩm.

Việt Nam đề xuất thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng như y tế số, kỹ thuật cao trong điều trị ung thư, công nghệ tế bào và phát triển y học cổ truyền. Ngoài ra, mô hình du lịch kết hợp khám chữa bệnh cho du khách Nga cũng đang được cân nhắc mở rộng trong thời gian tới.

Bộ trưởng Mikhail Murashko khẳng định Bộ Y tế Nga sẵn sàng cung cấp danh sách các bệnh viện hàng đầu để kết nối và tăng cường hợp tác chuyên sâu với phía Việt Nam. Với nền tảng hợp tác sẵn có, ông tin tưởng quan hệ y tế giữa hai nước sẽ còn tiến xa và hiệu quả hơn trong thời gian tới.