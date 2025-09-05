Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

(VTC News) -

Văn phòng Quốc hội cho biết, từ 7h ngày 5/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu phiên họp thứ 49 (đợt 1) cho ý kiến 5 nội dung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Theo đó, sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về: dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến: các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2025; các báo cáo công tác năm 2025 của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Nội dung phiên họp còn có xem xét, quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách trung ương phân bổ cho Bộ Xây dựng và bổ sung có mục tiêu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025 theo tờ trình của Chính phủ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về nội dung theo Tờ trình số 34 của Chính phủ (về sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị định số 165/2016 của Chính phủ).

Trước đó, sáng 3/9, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ các báo cáo công tác tư pháp để chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn diễn biến phức tạp trên một số lĩnh vực.

Đáng lưu ý, tham nhũng tiếp tục xảy ra ngay trong các cơ quan có nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công vẫn còn nhiều. Trong khi đó, việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa thực sự phát huy hiệu quả, nhiều biện pháp phòng ngừa còn mang tính hình thức.

Các ý kiến đề nghị Chính phủ phân tích rõ "nguy cơ" của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để dự báo đúng tình hình; đồng thời tổng kết, đánh giá, nhận diện đầy đủ các hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp đột phá, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng; chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, chủ động nhận diện, dự báo, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, kiên quyết không để tái diễn các sai phạm cũ.

Cùng với đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài nguyên, khoáng sản, sản xuất, buôn bán hàng giả… Chính phủ cũng cần tập trung rà soát, xử lý trụ sở dôi dư sau sắp xếp để phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.