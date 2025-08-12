Quốc hội sẽ tập trung giám sát vấn đề nóng, bức xúc nhất

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi cho ý kiến tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân (sửa đổi) tại phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 12/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội nhìn nhận hiện nay với chuyển đổi số, số hóa thì việc giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ thuận tiện hơn vì đều có sẵn trong hệ thống.

"Giám sát không cần phải đi những đoàn dềnh dang, rầm rộ, phải rất gọn nhẹ. Giám sát qua hệ thống văn bản mà có trong chuyển đổi số, số hóa", Chủ tịch Quốc hội nói.

Về giám sát chuyên đề của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Quốc hội lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả để Quốc hội xem xét tại Kỳ họp Quốc hội và ra Nghị quyết về giám sát chuyên đề.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc giám sát chuyên đề của Quốc hội tới đây chỉ nên một năm một lần, tập trung vào vấn đề nóng, bức xúc nhất.

Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội cần tăng cường giám sát, thường xuyên phát hiện, báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh chính sách, pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải phân biệt rõ thẩm quyền giữa giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; giám sát của HĐND cấp tỉnh với HĐND cấp xã; việc phân công, phân cấp giữa Quốc hội, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; giữa HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND.

"Làm sao đảm bảo nguyên tắc giám sát để chỉ ra cái mạnh để phát huy, hạn chế để kịp thời khắc phục. Giám sát trên tinh thần không gây khó khăn cho bộ ngành, địa phương", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Báo cáo một số vấn đề lớn, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết dự thảo luật chỉnh lý theo hướng Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban Quốc hội giám sát hoạt động, văn bản pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở Trung ương.

HĐND, Thường trực HĐND, ban của HĐND cấp tỉnh, xã tương ứng giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở cấp tỉnh, xã. Khi cần thiết, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND và các cơ quan của HĐND cấp tỉnh giám sát hoạt động của các chủ thể khác ở Trung ương và địa phương.

Về hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, HĐND, dự thảo luật sửa đổi đề xuất quy định Quốc hội, HĐND không trực tiếp tổ chức đoàn giám sát chuyên đề. Hàng năm, Quốc hội quyết định lựa chọn chuyên đề giám sát và giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc Hội đồng Dân tộc, ủy ban của Quốc hội thực hiện, báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp và ra nghị quyết về giám sát chuyên đề.