Cầm hộp sữa 'nghi là giả', đại biểu Quốc hội chất vấn trách nhiệm của bộ ngành

(VTC News) -

Sáng 21/8, tại phiên giải trình về phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ mang theo một hộp sữa "nghi là giả" để đặt câu hỏi với Bộ Công Thương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Tạ Văn Hạ mang theo hộp sữa "nghi là giả" tới phiên giải trình. (Ảnh: quochoi.vn)

Ông Hạ cho biết, đây là sản phẩm sữa non nhập khẩu từ Mỹ, thông tin trên bao bì là thực phẩm bảo vệ sức khỏe - sữa non, rất dễ mua trên thị trường. Hộp sữa có bao bì đẹp đủ nhãn mác và cả tem chống hàng giả.

Tuy nhiên, vị đại biểu Quốc hội nghi ngờ đây là hàng giả, vì khi mở mã vạch ra không có thông tin. Thậm chí, khi tìm kiếm số điện thoại liên hệ của đơn vị phân phối cũng không liên lạc được.

"Tôi nghi đây là sản phẩm giả và hộp sữa giả này liên quan rất nhiều ngành như Công Thương, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ…", ông Hạ nói.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận định, nếu nhìn bằng mắt thường rất khó nhận biết sản phẩm là giả hay thật, trong khi các sản phẩm thuốc giả và thực phẩm giả ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, tính mạng người dân.

Ông Tạ Văn Hạ đặt câu hỏi tới Bộ Công Thương: "Nếu sản phẩm này là giả, trách nhiệm chính là của cơ quan nào? Cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoạt động của quản lý thị trường dưới cơ sở như thế nào? Theo Nghị định 98, sản xuất hàng giả chỉ xử phạt đến 100.000.000 đồng, còn sản phẩm giả bán giá 700.000-800.000 đồng/hộp, với lợi nhuận như vậy mà xử phạt mức đó đủ sức răn đe chưa?".

Đại biểu Tạ Văn Hạ cũng nêu vấn đề về việc quản lý Nhà nước trong vấn đề kiểm soát tem chống hàng giả và mã vạch, vì đây là 2 yếu tố giúp người dân có niềm tin vào sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. (Ảnh: quochoi.vn)

Trả lời, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng sản phẩm sữa đại biểu Tạ Văn Hạ đưa ra nhiều khả năng là giả, nhưng phải chứng minh được đó là hàng giả bằng quy trình kiểm nghiệm đã được quy định rõ, từ đó mới có căn cứ xử lý.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Bộ sẽ rà soát, nghiên cứu sửa đổi Nghị định 98/2020 của Chính phủ (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng) theo hướng có quy trình chặt chẽ và nhanh để phát hiện sớm được hàng giả.

Về trách nhiệm của Bộ Công Thương, ông Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng Bộ có nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, còn tổ chức kiểm tra xử lý chủ yếu của địa phương và lực lượng quản lý thị trường.

"Bộ Công Thương vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra các lực lượng, trong đó có việc xử lý nghiêm các cán bộ quản lý thị trường có biểu hiện bao che cho hàng giả", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nói.

Theo ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, thuốc giả và thực phẩm giả có lợi nhuận rất lớn nên chắc chắn doanh nghiệp vẫn sẽ làm giả.

"Hiện nay, chế tài xử lý đã có đủ, trong quá trình xây dựng luật pháp sẽ cân nhắc thêm để có chế tài phù hợp. Dù vậy, quan trọng nhất là phải có cơ chế phát hiện và xử lý nhanh, xử lý nghiêm", Thứ trưởng Bộ Công Thương nói.

Liên quan tới vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh đặt câu hỏi: "Vậy hộp sữa nghi là giả thì báo cho ai? Ai xử lý? Xử lý bằng cách nào?".

Với dẫn chứng đại biểu Hạ nêu, ông Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh tem chất lượng là có, mã QR quét ra có địa chỉ của công ty ở Hà Đông, nhưng nếu có nghi ngờ, người dân cần ứng xử thế nào thì nên có quy định minh bạch và thông tin rộng rãi.

Phát biểu sau đó, đại biểu Tạ Văn Hạ khẳng định: "Cơ chế quản lý như thế này rõ ràng lỏng lẻo. Khi phát hiện ra thế này thì báo cáo ai, giờ chưa giải quyết được".

Do đó, đại biểu Tạ Văn Hạ kiến nghị Chính phủ phân công, quy định rõ cơ quan chịu quản lý chính về thực phẩm giả.