Uống rượu bia ngày Tết, nồng độ cồn trong máu bao nhiêu thì bị phạt?

Những ngày Tết Nguyên đán, việc sử dụng rượu bia trong các buổi liên hoan, gặp mặt là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn: Liệu uống rượu bia ngày Tết, nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở bao nhiêu thì bị xử phạt khi tham gia giao thông?

Theo quy định pháp luật mới nhất áp dụng từ năm 2025, Việt Nam thống nhất nguyên tắc “cấm tuyệt đối nồng độ cồn” đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, nghĩa là chỉ cần trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là đã bị coi là vi phạm, không phân biệt uống nhiều hay ít, uống từ khi nào. Quy định này được nêu rõ tại Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn hiện nay được quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ thay thế cho các quy định trước đây, với nhiều điểm mới đáng chú ý nhằm tăng răn đe và nâng cao chấp hành pháp luật.

Người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Như vậy, đối với người điều khiển xe máy, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định mức phạt tiền và hình thức xử lý như sau: nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở, người vi phạm bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu nồng độ cồn vượt quá 50 đến 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe; trường hợp nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì mức phạt như sau:

Đối với người điều khiển ô tô, mức phạt được quy định nghiêm khắc hơn trong Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Khi nồng độ cồn có trong máu hoặc hơi thở nhưng chưa vượt quá mức 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít hơi thở, người vi phạm bị phạt tiền từ 6 đến 8 triệu đồng kèm theo tước giấy phép lái xe từ 10 đến 12 tháng; nếu nồng độ cồn vượt mức 50 đến 80 mg/100 ml hoặc 0,25 đến 0,4 mg/1 lít hơi thở, bị phạt tiền từ 18 đến 20 triệu đồng, tước lái 16 đến 18 tháng; ở mức nồng độ cao nhất vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít hơi thở, mức phạt có thể lên tới 30 đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 22 đến 24 tháng.

Ngoài ra, người lái xe ô tô không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ cũng bị phạt tiền từ 30 – 40 triệu đồng (theo điểm b khoản 11 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).